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Побочные эффекты после вакцинации определяются силой иммунитета и генетикой
Наука
Побочные эффекты после вакцинации определяются силой иммунитета и генетикой
ФБА «Экономика сегодня»

Мельбурн, 20 августа. Характер побочных эффектов после проведения вакцинации определяется множеством факторов. Исследование опубликовало издание The Lancet.

Опрос проводился среди 627 тысяч человек, прошедших полный курс вакцинации различными препаратами. Согласно нему, наиболее частое проявление побочных эффектов наблюдалось среди молодежи, женщин, а также переболевших коронавирусом.

Сильная иммунная система гораздо острее реагирует на прививку. От этого возрастает риск проявления побочных эффектов, считает австралийский ученый Николас Вуд. Также не было установлено влияния между лишним весом и поствакцинной реакцией.

Австралийский иммунолог Лариса Лабзина заявила, что значительную роль также играет генетика. Она определяет возможность организма вырабатывать врожденные цитокины.

Внимание всего мира сосредоточено на изучении инфекции. Ученые из Университета Монреаля и Йельской школы медицины показали, как себя ведет коронавирус внутри организма.

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вакцинация коронавирус побочные эффекты
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