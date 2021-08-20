Источник Белого дома: талибы разбили американских военных в Кабуле

Вашингтон, 20 августа. Талибы препятствуют эвакуации, которую ведут военные США в Кабуле. Соответствующее заявление главы Пентагона Ллойда Остина обнародовал репортер Эндрю Дезидерио в соцсетях.

Министр обороны сообщил о происходящем в Афганистане в ходе закрытого брифинга. Он назвал «неприемлемым» тот факт, что американские военные оказались разбитыми террористами движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ).

«Одно только это заявление Остина противоречит многому из того, что Байден недавно сказал в Белом доме о том, что американцы без труда могут добраться до международного аэропорта Хамида Карзая в Кабуле», — добавил Дезидерио.

Президент США Джо Байден недавно объявил, что американские войска будут оставаться в Афганистане, пока все граждане Соединенных Штатов Америки не будут эвакуированы. При этом глава государства отказался давать обещание, что военные вывезут всех соотечественников.

1 Организация запрещена на территории РФ.