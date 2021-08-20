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Медведев сыграет против Рублева в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати

  /   Обновлено: 20 августа 2021 23:21
Спорт
Медведев сыграет против Рублева в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати
wikipedia.org  /  robbiesaurus / CC BY-SA 2.0

Цинциннати, 20 августа. Россиянин Даниил Медведев обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту в матче четвертьфинала теннисного турнира «Мастерса» в американском Цинциннати.

Матч между Медведевым и Карреньо-Бустой завершился со счетом 6:1, 6:1. Теперь россиянину предстоит сыграть против своего соотечественника Андрея Рублева в полуфинале турнира. Они уже пять раз выходили на поле друг против друга, все предыдущие встречи заканчивались победой Медведева.

Теннисист Андрей Рублев ранее одержал победу над французом Бенуа Пэру. Игра россиянина и француза завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:3.

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медведев рублев теннис
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