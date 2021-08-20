Австралийские ученые обнаружили в Тихом океане самый большой по ширине коралл

Канберра, 20 августа. Группа ученых из Австралии обнаружила на дне Тихого океана самый древний и крупный коралл Большого Барьерного рифа. Об этом исследователи сообщили на научном портале Nature.

Морской обитатель был найден случайно во время заплыва ныряльщиков у острова Галбуд. Специалисты изучили его и пришли к выводу, что коралл является самым большим представителем своего вида на рифе. Его высота достигает более пяти метров, а ширина — более десяти.

Ученые выяснили, что возраст морского животного составляет не менее 421 года. За это время он пережил 80 циклонов и обесцвечивания. Подобные факторы могли повлиять на гибель коралла, однако повреждениям подверглось всего лишь 30% его массы.

Еще одна необычная находка была обнаружена американским биологом Кристофером Ма. Специалист во время исследования океана наткнулся на копию центральных персонажей анимационного сериала «Губка Боб Квадратные штаны».