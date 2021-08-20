Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 00:25
00:21
Шоу-бизнес
«Морковка» за $1,2 тыс. и самолет от Louis Vuitton: Киркоров затмил всех на «Новой волне»
00:19
Политика
Захарова ответила «отрицателям реальности» на критику признания «Дождя» иноагентом
00:09
Спорт
Сборная России по волейболу нанесла поражение француженкам в первом матче ЧМ
00:04
Политика
Сенатор Васильев: санкции Европы не повлияли на отношения России и Германии
00:03
Происшествия
Антонов заявил намерении США подорвать отношения с Россией
00:02
Общество
Бизнес-аналитик Ильичева назвала тенденции развития мессенджеров
23:48
Происшествия
Около 600 прихожан подмосковной мечети задержаны в Котельниках
23:47
Происшествия
Полиция задержала пьяного стрелка в смоленской Ельне
23:42
Происшествия
Сотрудники полиции подтвердили информацию о стрельбе в Ельне
23:31
Происшествия
Пьяный житель Ельни выстрелил соседу в грудь и живот
Все новости

Австралийские ученые обнаружили в Тихом океане самый большой по ширине коралл
Наука
Австралийские ученые обнаружили в Тихом океане самый большой по ширине коралл
freepik.com  /  Francesco Ungaro

Канберра, 20 августа. Группа ученых из Австралии обнаружила на дне Тихого океана самый древний и крупный коралл Большого Барьерного рифа. Об этом исследователи сообщили на научном портале Nature.

Морской обитатель был найден случайно во время заплыва ныряльщиков у острова Галбуд. Специалисты изучили его и пришли к выводу, что коралл является самым большим представителем своего вида на рифе. Его высота достигает более пяти метров, а ширина — более десяти.

Ученые выяснили, что возраст морского животного составляет не менее 421 года. За это время он пережил 80 циклонов и обесцвечивания. Подобные факторы могли повлиять на гибель коралла, однако повреждениям подверглось всего лишь 30% его массы.

Еще одна необычная находка была обнаружена американским биологом Кристофером Ма. Специалист во время исследования океана наткнулся на копию центральных персонажей анимационного сериала «Губка Боб Квадратные штаны».

Вернуться назад

Все новости / Наука / Австралийские ученые обнаружили в Тихом океане самый большой по ширине коралл
великобритания австралия коралл
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru