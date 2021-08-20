Новейший украинский танк заглох во время репетиции парада в Киеве

Киев, 20 августа. Репетиция парада ко Дню независимости Украины прошла в Киеве. Один из танков заглох, остановив всю колонну.

На опубликованном в Сети видеоролике можно заметить, что из боевой машины потекла жидкость, напоминающая топливо. Движение по Крещатику было остановлено. На помощь военным отправили машину Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Неисправную технику украинские солдаты были вынуждены отгонять буксиром. Отмечается, что колонна практически протаранила опору моста. По итогу репетицию парада пришлось проводить в другом направлении.

Тем временем российские танки только совершенствуются и поражают иностранцев. Читатели японского портала Yahoo News Japan восхитились российским танком Т-90М «Прорыв», назвав его «настоящим монстром».