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Нетрезвый мужчина расстрелял соседа в Смоленской области
Происшествия
Нетрезвый мужчина расстрелял соседа в Смоленской области
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Ельня, 20 августа. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу по своему соседу. На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Инцидент был зафиксирован в городе Ельня Смоленской области. Напавший мужчина расстрелял своего соседа и начал палить по стоящим рядом с домом автомобилям. Сейчас стрелка пытаются обезвредить полицейские.

Недавно аналогичная ситуация произошла в Подмосковье. Неадекватный местный житель открыл огонь по окнам близлежащих домов. Соседи попытались успокоить дебошира, и тогда он начал стрелять по ним.

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