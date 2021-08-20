Нетрезвый мужчина расстрелял соседа в Смоленской области

Ельня, 20 августа. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу по своему соседу. На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Инцидент был зафиксирован в городе Ельня Смоленской области. Напавший мужчина расстрелял своего соседа и начал палить по стоящим рядом с домом автомобилям. Сейчас стрелка пытаются обезвредить полицейские.

Недавно аналогичная ситуация произошла в Подмосковье. Неадекватный местный житель открыл огонь по окнам близлежащих домов. Соседи попытались успокоить дебошира, и тогда он начал стрелять по ним.