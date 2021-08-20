Президент Мексики анонсировал «всеобъемлющую» конституционную реформу

Мехико, 20 августа. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что представит в скором времени «всеобъемлющую» конституционную реформу в области выборов. Глава республики подчеркнул, что для работы над инициативой пригласят как специалистов, так и простых мексиканцев.

AMLO presentará iniciativa de Reforma Electoral integral donde invitará a personas "con experiencia" - EL INFORMADOR https://t.co/0Y03QOaBQe — Denuncia Tabasqueña (@quejastabasco) August 20, 2021

По словам Обрадора, основная цель реформы — определить роль Национального института выборов (INE) и Избирательного трибунала судебной федерации (TEPJF). По итогу обновленный документ должен будет «положить конец фальсификациям на выборах».

«Мы собираемся представить инициативу по конституционной реформе в избирательной сфере — она будет всеобъемлющей. Мы предложим такие инструменты, чтобы каждый мог участвовать, не было препятствий и право выбора осуществлялось абсолютно свободно. Чтобы была подлинная демократия. Я собираюсь призвать людей с опытом. Мы должны положить конец фальсификациям на выборах. Чтобы то, что произошло в 1988, 1994, 2000, 2006, 2012 годах, не повторилось», — сказал президент.

Обрадор отметил, что соберет экспертов для работы над инициативой и прежде чем направить ее в Конгресс, представит ее населению, поскольку, по его словам, эта реформа должна быть «разработана всеми мексиканцами».

«Когда я соберу эту группу? У Мексики есть большой опыт, много способных людей. Конечно, необходимо учитывать интересы женщин, мигрантов, коренных народов и всех граждан. Мы должны работать вместе, чтобы составить проект», — заключил он.

19 августа в Мексике зарегистрировали новый суточный максимум заражения коронавирусом. За последние 24 часа в стране было зафиксировано 28,9 тысячи случаев COVID-19. С начала эпидемии коронавируса в марте 2020 года общее число заболевших достигло 3,1 млн.