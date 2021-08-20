Французский алкогольный концерн Castel обвинили в поддержке боевиков ЦАР

Банги, 20 августа. Дочернее предприятие известного французского алкогольного гиганта подозревают в пособничестве действующим на территории ЦАР боевикам. Об этом со ссылкой на исследование наблюдательной группы The Sentry сообщает издание All Africa.

Представители неправительственной организации, специализирующейся на отслеживании незаконного финансирования в зонах военных конфликтов, заявили, что в 2014 году руководство Castel Sucaf RCA заключило «соглашение о безопасности» с членами группировки «Союз за мир в Центральноафриканской Республике» (UPC). Сделка предполагала, что радикалы займутся охраной сахарного завода и тростниковых полей, принадлежащих компании.

«Они создали сложную и неформальную систему финансирования бандформирований посредством прямых и косвенных денежных переводов. Кроме того, их люди обслуживали транспорт и снабжали топливом», — значится в докладе The Sentry.

Взамен члены UPC защищали монополию концерна, передавая время от времени контрабандный сахар из Судана и переупаковывая его в пакеты с логотипом Sugar RCA. Затем товар продавался оптовикам.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Как стало известно представителям The Sentry, сделка автоматически аннулировалась после того, как обученная российскими инструкторами армия ЦАР вытеснила группировку с насиженных мест.

Ранее ФАН сообщал, что журналисты издания Le Potentiel Centrafricain призвали жителей Центральноафриканской Республики выступить против колониальной политики Франции, которая не дает стране спокойно развиваться.