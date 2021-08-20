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Сирийские ПВО отразили атаку 22 израильских ракеты

  /   Обновлено: 20 августа 2021 22:32
Армия
Сирийские ПВО отразили атаку 22 израильских ракеты
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Дамаск, 20 августа. Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили 22 ракеты, выпущенные по республике со стороны Израиля. Об этом передает Министерство обороны России.

Силы ПВО Сирии включают в себя российские комплексы «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» Сирийские военные и объекты инфраструктуры республики не получили повреждений в результате атаки Израиля, уточнил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Военная прокуратура Сирии ранее сообщила о подготовке террористов на американской базе, расположенной в сирийском Эт-Танфе. Соответствующие данные были получены в рамках расследования деятельности базы США на юге республики.

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Сирия израиль пво
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