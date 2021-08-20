Сирийские ПВО отразили атаку 22 израильских ракеты

Дамаск, 20 августа. Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили 22 ракеты, выпущенные по республике со стороны Израиля. Об этом передает Министерство обороны России.

Силы ПВО Сирии включают в себя российские комплексы «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» Сирийские военные и объекты инфраструктуры республики не получили повреждений в результате атаки Израиля, уточнил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Военная прокуратура Сирии ранее сообщила о подготовке террористов на американской базе, расположенной в сирийском Эт-Танфе. Соответствующие данные были получены в рамках расследования деятельности базы США на юге республики.