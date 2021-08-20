Правозащитники ЦАР назвали действия миротворцев ООН «позорными»

Банги, 19 августа. Общественники «Гражданского движения за пробуждение сознания» (MCEC) раскритиковали миссию ООН за инцидент в Бриа, сообщает Radio Lengo Songo.

Во время народного митинга, который состоялся 10 августа из-за очередного смертельного ДТП по вине миротворцев, мавританский военный контингент миссии ООН попытался подавить протест и открыл огонь по людям. Одна из пуль попала в 12-летнюю девочку. Ребенок скончался от болевого шока и потери крови. Еще два человека получили серьезные ранения.

Позже представители МИНУСКА, обеспокоенные возможными последствиями в виде народного гнева, вышли на отца убитой и предложили 1,5 миллиона франков за то, что тот запишет видеообращение, в котором обвинит в произошедшем не контингент ООН, а российских инструкторов.

Однако мужчина отказался брать деньги и написал письмо генеральному прокурору Центральноафриканской Республики, в котором придал инцидент огласке и потребовал наказать виновных в смерти дочери. Правозащитники осудили действия «голубых касок», заявив о непричастности российских специалистов к гибели ребенка.

Global Look Press / Marwan Naamani/dpa

Активисты назвали поведение миротворцев «позорным» и «безответственным». Более того, члены MCEC обратились к миссии ООН с просьбой признать вину сотрудников МИНУСКА, а также выразили соболезнования семье погибшей.

По мнению известного центральноафриканского журналиста Омара Мбико, деятельность миссий ООН на территории Черного континента не соответствует средствам, которые расходуются на содержание военного контингента. Присутствие международных сил в проблемных регионах на протяжении многих лет мало того, что не остановило боевиков, но в отдельных случаях даже усилило их.