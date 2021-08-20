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Картаполов: ситуация в Афганистане не представляет опасности для России
Политика
Картаполов: ситуация в Афганистане не представляет опасности для России
пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 20 августа. Приход «Талибана»1 (запрещенное в России террористическое движение) к власти в Афганистане не несет угрозы для России, заявил замминистра обороны РФ Андрей Картаполов.

Российская сторона внимательно следит за событиями на территории Афганистана, отметил Картаполов. В случае необходимости Москва готова задействовать необходимые силы и средства, добавил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Контур безопасности не пробит. Бояться нечего, хотя ситуация требует пристального внимания», — пояснил замглавы Минобороны России.

Ситуация в Афганистане обострилась несколько недель назад. После заявления США о выводе своего военного контингента из страны талибы усилили наступление на афганские города, а затем объявили о захвате Кабула. Президент республики Ашраф Гани на фоне этих событий покинул страну.

Представители «Талибана» пообещали соблюдать права афганцев и иностранных граждан на территории республики. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что талибы сдержат свое слово.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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