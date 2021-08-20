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Российский теннисист Рублев прошел в полуфинал турнира «Мастерс» в Цинциннати
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Российский теннисист Рублев прошел в полуфинал турнира «Мастерс» в Цинциннати
Спорт
Российский теннисист Рублев прошел в полуфинал турнира «Мастерс» в Цинциннати
Федеральное агентство новостей

Цинциннати, 20 августа. Матч между Андреем Рублевым и французским теннисистом Бенуа Пэру в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати закончился победой россиянина.

Российский спортсмен выиграл со счетом 6:2, 3:6, 6:3. Соперника по полуфиналу он еще не знает. Рублеву придется сразиться с победителем поединка между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

Рублев и Медведев, как стало известно ранее, сыграют на турнире Laver Cup. Соревнования пройдут с 24 по 26 сентября в Бостоне.

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рублев теннис цинциннати
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