Российский теннисист Рублев прошел в полуфинал турнира «Мастерс» в Цинциннати

Цинциннати, 20 августа. Матч между Андреем Рублевым и французским теннисистом Бенуа Пэру в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати закончился победой россиянина.

Российский спортсмен выиграл со счетом 6:2, 3:6, 6:3. Соперника по полуфиналу он еще не знает. Рублеву придется сразиться с победителем поединка между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

Рублев и Медведев, как стало известно ранее, сыграют на турнире Laver Cup. Соревнования пройдут с 24 по 26 сентября в Бостоне.