Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 22:52
22:50
Армия
Новейший украинский танк заглох во время репетиции парада в Киеве
22:50
Происшествия
Нетрезвый мужчина расстрелял соседа в Смоленской области
22:47
Происшествия
Байкер стал жертвой ДТП в Москве
22:45
Весь мир
Президент Мексики анонсировал «всеобъемлющую» конституционную реформу
22:34
Весь мир
Французский алкогольный концерн Castel обвинили в поддержке боевиков ЦАР
22:32
Политика
Дженнифер Грэнхолм возглавит делегацию США на саммите «Крымской платформы»
22:23
Весь мир
Правозащитники ЦАР назвали действия миротворцев ООН «позорными»
22:21
Армия
Сирийские ПВО отразили атаку 22 израильских ракеты
22:18
Политика
Картаполов: ситуация в Афганистане не представляет опасности для России
22:05
Спорт
Российский теннисист Рублев прошел в полуфинал турнира «Мастерс» в Цинциннати
Все новости

Пуск «Союза» с британскими спутниками отложен по инициативе заказчика

  /   Обновлено: 20 августа 2021 22:04
Наука
Пуск «Союза» с британскими спутниками отложен по инициативе заказчика
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 20 августа. Пуск российской ракеты «Союз» со спутниками OneWeb с космодрома Байконур в очередной раз перенесли. Соответствующее решение принято по просьбе европейского заказчика.

Причиной переноса пуска ракеты-носителя послужил сбой в программе наземной системы управления спутниками OneWeb, передает РИА Новости со ссылкой на источник. Ракета должна была вывести на околоземную орбиту разгонный блог «Фрегат» и британские спутники OneWeb.

Изначально «Союз» с 34 спутниками OneWeb должны были запустить в ночь на 20 августа. Однако сделать это не удалось из-за автоматики, которая сработала за 40 секунд до взлета ракеты. После этого пуск перенесли на ночь субботы, 21 августа.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Пуск «Союза» с британскими спутниками отложен по инициативе заказчика
байконур союз oneweb
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru