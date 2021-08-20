Пуск «Союза» с британскими спутниками отложен по инициативе заказчика

Москва, 20 августа. Пуск российской ракеты «Союз» со спутниками OneWeb с космодрома Байконур в очередной раз перенесли. Соответствующее решение принято по просьбе европейского заказчика.

Причиной переноса пуска ракеты-носителя послужил сбой в программе наземной системы управления спутниками OneWeb, передает РИА Новости со ссылкой на источник. Ракета должна была вывести на околоземную орбиту разгонный блог «Фрегат» и британские спутники OneWeb.

Изначально «Союз» с 34 спутниками OneWeb должны были запустить в ночь на 20 августа. Однако сделать это не удалось из-за автоматики, которая сработала за 40 секунд до взлета ракеты. После этого пуск перенесли на ночь субботы, 21 августа.