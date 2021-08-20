Захарова: Лондон признался в манипуляциях вокруг истории с Навальным

Москва, 20 августа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по пунктам разобрала заявление коллег из Великобритании. Она указала на неточности и не скрытую манипуляцию общественным мнением.

В своем Telegram-канале Захарова детально изучила официальное заявление министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, связанное с госпитализацией блогера Алексея Навального год назад.

Навальный попал в больницу в Омске после того, как ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Позднее блогера по просьбе родственников перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Навальный якобы был отравлен веществом группы «Новичок», тогда как анализы, взятые омскими врачами, показали, что отравляющих веществ в организме Навального до вылета из страны не было.

«За ушами показалась и голова»

Рааб подчеркнул, что Великобритания после инцидента с Навальным «играла ведущую роль в координации международного ответа, направленного против этого бесчеловечного акта».

«Таким образом Лондон признался, что манипулировал историей вокруг якобы отравлением Навального», — отметила Захарова.

«Эта сага», по ее словам, началась задолго до ситуации с блогером. Сначала Лондон засекретил материалы отравления Александра Литвиненко, позже разразился скандал из-за так называемого «отравления Скрипалей», «затем перетекло в химические провокации «Белых касок», которыми руководил британский экс-военный, внезапно покончивший жизнь самоубийством».

«А теперь британский же министр признается в активной игре вокруг берлинского пациента. Так за ушами показалась и голова», — констатировала официальный представитель МИД РФ.

«Фантазии на тему химического оружия»

Возмущают дипломата также обвинения Рааба в том, что российская сторона не предоставила Лондону разъяснения «факта использования нервно-паралитического вещества» на территории страны.

«Сложно предоставить правдоподобные разъяснения того, чего не совершал. Традиционно фантазии на тему химического оружия — удел Форин-Офиса», — подчеркнула Захарова.

Между тем, глава британского МИД продолжил, напомнив, что Великобритания использует против России «инструменты ОЗХО» и санкции. Так она намерена сигнализировать, что «любое использование химического оружия российским государством нарушает международное право».

Дипломат же призывает Рааба не «использовать ОЗХО», а честно работать при этой организации на законных основаниях. Односторонние санкции, которыми гордится британский министр, вовсе нелегитимны, поскольку «не прошли одобрение Совбезом ООН». В этом плане обвинения в адрес России в нарушении международного права выглядят абсурдно.

«Россия уничтожила арсенал химического оружия согласно взятым на себя международным обязательствам. Чего не скажешь о странах НАТО — например, США», — обратила Захарова внимание Рааба.

«К России это не относится»

Рааб в своем заявлении настаивает на необходимости проведения «прозрачного уголовного расследования» в связи с инцидентом с Навальным. Однако Захарова напомнила политику, что Москва неоднократно обращалась к партнерам с просьбой предоставить ей материалы по данному делу, однако все просьбы «встречали немотивированный отказ».

Нелепо выглядят также призывы МИД Британии «задекларировать все запасы нервно-паралитических веществ группы «Новичок»».

«Мы призываем Британию призвать к этому те страны, которые им обладают. К России это не относится», — ответила Захарова.

Очередную попытку Лондона ввести санкции против российских граждан, прикрываясь Конвенцией о запрещении химического оружия, российский дипломат называет попыткой уйти от реальности. Ведь вместо этого Британии следовало бы «привлечь к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения».

Подводя итог, Рааб называет арест Навального «политически мотивированным» и заявляет, что Лондон «поддерживает демократию, свободные и справедливые выборы, верховенство закона и права человека в России».

«Жаль, что не в Британии и не в контексте собственных политических процессов. Кстати, что там с Ассанжем?» — резюмировала Захарова.

Напомним, в пятницу стало известно, что власти Великобритании ввели санкции против семи сотрудников ФСБ. Официальный Лондон считает их якобы причастными к инциденту с Навальным. Никакого обоснования для своего решения британские власти не предоставили.