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Доллар и евро могут подорожать на следующей неделе
Экономика
Доллар и евро могут подорожать на следующей неделе
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 20 августа. Курс американской валюты может подняться на следующей неделе до отметки в 74,65 рубля. О возможном подорожании доллара на 25 копеек предупредили финансовые эксперты.

Евро, по мнению аналитиков, также может вырасти в цене. Рост, вероятно, составит 30 копеек, заявили эксперты в беседе с РИА Новости.

Финансовые аналитики ранее назвали причину ослабления рубля. На стоимость российской валюты, по их словам, влияет ситуация на рынке с ценами на нефть. На черное золото при этом давят опасения, связанные с распространением коронавируса.

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