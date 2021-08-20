Доллар и евро могут подорожать на следующей неделе

Москва, 20 августа. Курс американской валюты может подняться на следующей неделе до отметки в 74,65 рубля. О возможном подорожании доллара на 25 копеек предупредили финансовые эксперты.

Евро, по мнению аналитиков, также может вырасти в цене. Рост, вероятно, составит 30 копеек, заявили эксперты в беседе с РИА Новости.

Финансовые аналитики ранее назвали причину ослабления рубля. На стоимость российской валюты, по их словам, влияет ситуация на рынке с ценами на нефть. На черное золото при этом давят опасения, связанные с распространением коронавируса.