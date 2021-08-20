Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 22:51
22:50
Армия
Новейший украинский танк заглох во время репетиции парада в Киеве
22:50
Происшествия
Нетрезвый мужчина расстрелял соседа в Смоленской области
22:47
Происшествия
Байкер стал жертвой ДТП в Москве
22:45
Весь мир
Президент Мексики анонсировал «всеобъемлющую» конституционную реформу
22:34
Весь мир
Французский алкогольный концерн Castel обвинили в поддержке боевиков ЦАР
22:32
Политика
Дженнифер Грэнхолм возглавит делегацию США на саммите «Крымской платформы»
22:23
Весь мир
Правозащитники ЦАР назвали действия миротворцев ООН «позорными»
22:21
Армия
Сирийские ПВО отразили атаку 22 израильских ракеты
22:18
Политика
Картаполов: ситуация в Афганистане не представляет опасности для России
22:05
Спорт
Российский теннисист Рублев прошел в полуфинал турнира «Мастерс» в Цинциннати
Все новости

Кенийский священник продавал британцам масло под видом лекарства от COVID-19
Весь мир
Кенийский священник продавал британцам масло под видом лекарства от COVID-19
pixabay.com  / 

Лондон, 20 августа. Правоохранительные органы Соединенного королевства арестовали священника Ирунгу Уайзмана за продажу «лекарства» от COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал «Ты ли это, Африка?».

По сведениям журналистов, кениец торговал бутылочками со смесью нескольких масел, которые выдавал за медицинский препарат от новой коронавирусной инфекции. Цена на средство, продвигаемое через социальные сети, составляла 91 фунт стерлингов.

В суде священнослужитель сообщил, что не считает себя виновным и мошенником не является. Однако следует напомнить, что, по данным ВОЗ, лекарства от коронавируса пока не существует, только вакцина.

Кенийский священник продавал британцам масло под видом лекарства от COVID-19
Global Look Press  / Marcin Nowak / Keystone Press Agency

Уайзман руководит служением Bishop Climate Ministries, относящимся к Церкви Царства, расположенной на юге Лондона.

Ранее ФАН сообщал, что власти Кении ужесточили меры для уклоняющихся от вакцинации чиновников. В прошлом месяце коронавирусом в Африке заболели более 6,47 млн человек. При этом число привитого населения на континенте составляет всего 1,5%.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Кенийский священник продавал британцам масло под видом лекарства от COVID-19
великобритания африка лекарство кения covid-19
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru