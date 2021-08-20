Кенийский священник продавал британцам масло под видом лекарства от COVID-19

Лондон, 20 августа. Правоохранительные органы Соединенного королевства арестовали священника Ирунгу Уайзмана за продажу «лекарства» от COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал «Ты ли это, Африка?».

По сведениям журналистов, кениец торговал бутылочками со смесью нескольких масел, которые выдавал за медицинский препарат от новой коронавирусной инфекции. Цена на средство, продвигаемое через социальные сети, составляла 91 фунт стерлингов.

В суде священнослужитель сообщил, что не считает себя виновным и мошенником не является. Однако следует напомнить, что, по данным ВОЗ, лекарства от коронавируса пока не существует, только вакцина.

Global Look Press / Marcin Nowak / Keystone Press Agency

Уайзман руководит служением Bishop Climate Ministries, относящимся к Церкви Царства, расположенной на юге Лондона.

Ранее ФАН сообщал, что власти Кении ужесточили меры для уклоняющихся от вакцинации чиновников. В прошлом месяце коронавирусом в Африке заболели более 6,47 млн человек. При этом число привитого населения на континенте составляет всего 1,5%.