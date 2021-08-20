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Российские инструкторы помогут ЦАР реализовать план развития обороны до 2023 года
Весь мир
Российские инструкторы помогут ЦАР реализовать план развития обороны до 2023 года
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 18 августа. Только хорошо подготовленные, замотивированные и оснащенные войска обеспечат внутреннюю стабильность в республике, заявил глава центральноафриканского правительства Анри-Мари Дондра.

По его мнению, после военно-политических кризисов, которые бушевали в ЦАР последние десять лет, национальная армия (FACA) наконец сумела доказать, что способна противостоять незаконным вооруженным формированиям. Это стало возможным благодаря опыту, перенятому от российских инструкторов, которые «борются за жизнь и демократию в нашей стране», подчеркнул премьер.

Дондра заявил о необходимости омоложения кадрового состава. Он уточнил, что минобороны планирует призвать в ряды вооруженных сил более тысячи молодых граждан.

«Укрепление оперативного потенциала FACA будет продолжено при содействии наших российских партнеров», — отметил Дондра.

Российские инструкторы помогут ЦАР реализовать план развития обороны до 2023 года
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Глава правительства добавил, что власти ЦАР продолжат вести переговоры с представителями других стран о содействии в полной отмене оружейного эмбарго ООН. Мирные жители республики открыто поддерживают двустороннее сотрудничество между Москвой и Банги. В частности, подписчики группы информационного агентства Afrique Media в Facebook написали теплые слова в адрес союзников:

«Да здравствует партнерство России и ЦАР!»

«Население Центральноафриканской Республики не перестанет благодарить Россию за военно-техническую помощь», — дополнил пользователь Yvon Wassialo.

Ранее ФАН сообщал, что Анри-Мари Дондра поблагодарил российских инструкторов за обучение войск. Политик высоко оценил вклад России в подготовку бойцов FACA и добавил, что рассчитывает на дальнейшую комплексную поддержку отечественных консультантов.

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африка цар российские инструкторы дондра
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