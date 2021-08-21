Make RCA great again: как маленькая ЦАР обошла большой Запад

Если поставить друг напротив друга сверхдержаву и маленькую развивающуюся страну Черного континента, недавно пережившую один из самых глобальных кризисов за всю историю, на чьей стороне будет преимущество? Казалось бы, ответ очевиден. Но не все так просто, если провести параллели между Центральноафриканской Республикой и США.

Динамика развития ЦАР за последние полгода поражает воображение: масштабные реформы абсолютно в каждой сфере жизни, забота о населении, наращивание военной мощи и огромное количество инноваций ради общего блага.

На Западе в это время царит нравственный упадок, разгул преступности, нескончаемые столкновения между полицией и гражданами, сомнительные геополитические решения и деградация вооруженных сил, которые в скором времени правильнее будет называть «слабостями».

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как африканская страна взяла верх над западной агрессивной державой.

Образец настоящего патриотизма

Приход к власти Фостен-Арканжа Туадера ознаменовал для Центральноафриканской Республики начало новой эпохи. Истинный патриот, занявший должность президента, принял ряд стратегических решений, сыгравших огромную роль в стабилизации обстановки на территории страны.

Россия рассмотрела призыв о помощи со стороны легитимного правительства ЦАР, и сразу после получения разрешения от Совета безопасности ООН направила отечественных инструкторов в африканскую страну.

Присутствие российских специалистов значительно укрепило дружбу между Москвой и Банги, имеющую многолетнюю историю. Россияне обучили личный состав национальных войск (FACA) всем необходимым навыкам для комплексного ведения боевых действий. Они привили солдатам ЦАР качества, которыми наша армия известна всему миру: дисциплину, выдержку, рациональность.

Сразу после завершения курса тренировок FACA продемонстрировали полученные навыки в деле, отметившись рядом успехов на военном поприще. Наступление конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) в преддверии всеобщих выборов обратилось грандиозным поражением и массовыми потерями для боевиков. Правительственные войска ликвидировали более 500 радикалов.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

И эта победа стала лишь началом марша FACA, в ходе которого защитники отечества вернули спокойствие на родные земли. Однако бандформирования предприняли еще одну попытку взять Банги. Но ни военные уловки, ни контрабандное оружие не спасли преступников от очередного провала.

Не избежали незавидной участи и союзники CPC. Правительственные войска настигли чадских наемников в городе Бондокпо и ликвидировали более 50 человек. После стабилизации обстановки в столице ЦАР бойцы FACA принялись методично зачищать остальные города республики.

За считанные недели под контролем государства вновь оказались Боали, Боссембеле, Ялоке, Баоро, Буар, Бамбари и многие другие города. После освобождения крупных населенных пунктов национальная армия пришла на помощь удаленным провинциям, в которых попытались укрыться малочисленные остатки преступных элементов.

Успехи правительственных войск дали толчок к формированию новых батальонов ВС республики. Соответствующий указ об этом подписал президент ЦАР. Каждая успешная операция по зачистке территорий забивала очередной гвоздь в крышку гроба «Коалиции патриотов за перемены» и увеличивала уровень безопасности в республике.

Совместная работа правительственных войск и специалистов из РФ дала впечатляющий результат: население более чем 30 городов смогло вернуться к мирной жизни и выходить на улицы, не опасаясь внезапного нападения. При поддержке России ЦАР получила одну из мощнейших армий на континенте.

Благодаря своевременно оказанной помощи бойцы FACA в максимально сжатые сроки стали военным формированием, подающим пример соседним государствам. Чего не скажешь о западных вооруженных силах.

Федеральное агентство новостей /

ЛГБТ-войска

В США ситуация не такая радужная. Вернее, она радужная, только не в том ключе. В марте президент Джо Байден обновил политику в отношении воинской службы и подписал указ, снимающий введенные предыдущей администрацией ограничения на службу в американской армии трансгендеров.

Предыдущий лидер Дональд Трамп обязывал военных придерживаться их биологического пола, но теперь солдатам разрешено демонстрировать «истинную» гендерную идентичность.

«Права трансгендера — это права человека. Сегодня, в День видимости трансгендеров, я счастлив объявить об обновлении внутренней политики Министерства обороны в отношении трансгендерных личностей. Это обновление восстанавливает наше решение принимать на военную службу транс-персон и заботиться о них», — сообщил глава оборонного ведомства США Ллойд Остин в Twitter.

Новые поправки в закон обязывают американских офицеров на корню пресекать любые проявления дискриминации по гендерному признаку и проводить разъяснительные беседы с теми, кто не придерживается новой политики администрации президента.

«Министр обороны убежден, что наши полностью добровольческие вооруженные силы только выиграют, если в них будет представлено все многообразие эффективных специалистов. Инклюзивность только укрепляет нашу национальную безопасность», — прокомментировал решение Байдена пресс-секретарь Пентагона Джек Кирби.

Чуть позже Байден и вовсе обязал военное ведомство оплачивать солдатам операции по смене пола. По данным Минобороны США, в 2016 году 1% (около 8,9 тысячи человек) американских военнослужащих являлись трансгендерами. После решения главы государства у многих политиков из США сложилось впечатление, что в Вашингтоне забыли о главной задаче вооруженных сил — обеспечивать безопасность. Вместо этого ведомство превратилось «в поле активного самоутверждения секс-меньшинств».

Отдельного упоминания заслуживает проморолик армии США, в котором рассказывается о девушке-военнослужащей, у которой две мамы. Авторы попытались объяснить зрителям, что в армии могут служить все и, соответственно, нужно быть терпимым.

Кроме инклюзивности и защиты разнообразных меньшинств, в командовании сухопутными войсками США задумались о другой «важнейшей» теме — внешнем виде женщин-военнослужащих. Теперь представительницам прекрасного пола в ВС США коротко стричь волосы, носить любые прически и аксессуары, красить губы и покрывать лаком ногти.

Но это не все «проблемы», с которыми сталкиваются американские ястребы. В январе текущего года военнослужащие перепутали антифриз с метиловым спиртом на вечеринке. Как итог — 11 человек госпитализировали с отравлением. Речь идет об инциденте на базе Форт Блисс, когда бойцы отмечали завершение десятидневных учений.

Говоря о боевых действиях, следует упомянуть о том, что в марте военная база ВС США в сирийской провинции Дейр эз-Зор подверглась обстрелу, в результате которого пострадали несколько бойцов. Инцидент произошел у нефтегазового месторождения Коноко. Согласно предварительной информации, причиной тому стал запуск ракеты. Ее происхождение и принадлежность тех, кто нанес удар, остаются неизвестными. Тяжесть ранений и количество пострадавших не уточняются.

Через два месяца военная база армии Ирака в Баладе подверглась обстрелу. Как сообщали журналисты, на территорию объекта, где в то время находились американские солдаты, упали по меньшей мере три ракеты. Как и в первом случае, данных о нападавших и пострадавших нет. Однако местные военные утверждали, что целью атаки, вероятно, являлись именно военнослужащие армии США.

Но все это меркнет на фоне того, что Соединенные Штаты вывели войска из Афганистана. За 20 лет присутствия в этой стране Пентагон потерял более 2300 человек, еще 20 660 получили ранения. Кроме того, американская администрация традиционно вместо демократии и свободы принесла в страну кровь и разрушения.

Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов прокомментировал происходящее в Южной Азии и назвал действия западных бойцов неэффективными.

«Во-первых, для некоторых инструкторов Афган — это часть жизни, а названия городов, которые брали талибы в последние дни, отдаются яркими вспышками воспоминаний. Во-вторых, за два десятка лет США потратили миллиарды долларов на обучение, вооружение и зарплаты афганским силам безопасности. Однако, несмотря на красивые слова, в том числе и непосредственно от президента Байдена, после ухода американцев войска этой страны развалились буквально за считанные недели. Столица уже захвачена, лидер сбежал, а народ ждет неизвестность», — написал эксперт.

Журналист-международник Аббас Джума обратил внимание, что подобная судьба могла бы ожидать и Центральноафриканскую Республику, если бы Россия своевременно не пришла на помощь дружественному государству:

«А ради кого было умирать афганским солдатам? Чьи приказы выполнять? Человека, улетевшего от них на забитом долларами самолете? Армия Центральноафриканской Республики победила. И сегодня ситуация там нормализуется, потому что у российских инструкторов были не деньги, распиленные в Кабуле, а идея и здравый смысл. Плюс профессионализм, конечно. В свою очередь, миротворцы ООН, по сути, напоминают американцев. Как афганцы ненавидят американских военных, так жители ЦАР ненавидят миротворцев ООН — неэффективных, трусливых, сотрудничающих с боевиками и убивающих мирных граждан. Будь они одни, мы бы получили картину трагичнее, чем в Афганистане».

Итог операции печален для США: их военные бежали из южноазиатской страны, бросив вооружение и военную технику, оставив стратегически важные посты, а самое главное — афганских союзников, обрекая их на верную погибель. По заявлению центрального командования ВС США, афганцам досталось не менее 17 074 единиц техники, но существенная часть вооружения оказалась в руках боевиков.

Федеральное агентство новостей /

После ухода «союзников» в Афганистане начался жесткий дефицит продовольствия и медикаментов, фиксируется серьезный гуманитарный кризис, страдает важнейшая для государства инфраструктура. На фоне этого все мировое сообщество называет решение Байдена о выводе войск позором. Также его раскритиковал бывший президент и соперник на выборах Дональд Трамп.

«Возможно, в мировой истории не было операции по выводу войск, которая осуществлялась бы так плохо. Президент, который был избран незаконно, принес великий позор во многих отношениях для нашей страны», — заявил он.

Военный аналитик, руководитель Telegram-канала Astra Militarum счел бегство США трусостью.

«Вдогонку могу заявить, что такого позора, который испытали на себе американские военные, сложно себе представить. Советский Союз уходил из Афганистана в 1989 году, оставляя за собой отстроенный современный Кабул, развитое образование и, что самое главное, крепкую обученную армию, которая успешно сражалась с моджахедами почти четыре года. Опыт и умения, полученные нашими военными в Афганистане, мы впоследствии умело применяли в самых разных горячих точках. Американцы же оставляют только пепел от сожженных документов в посольстве и трупы на взлетно-посадочной полосе; наученная ими армия Афганистана сдала Кандагар, Герат и в конечном счете Кабул без единого выстрела; президент Ашраф Гани сбежал, набив машину деньгами. Вот вам и ценности демократического мира», — заявил Комиссар Яррик.

Стоит напомнить о желании американской администрации вывести войска из Ирака, что также может привести к повторению афганского сценария. Другими словами, после ухода западного контингента в ближневосточной стране активизируются террористические группировки. По крайней мере, такого мнения придерживается заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«США уходят из Ирака, так же как из Афганистана. По сути, это признание своего бессилия и провала миссии по принесению в эти земли «мира по-американски», — заявил парламентарий.

За время присутствия американских войск в Ираке и Афганистане Вашингтон разрушил местные системы управления. А новые, созданные при активной поддержке США, неспособны самостоятельно бороться с угрозой терроризма, что мы наблюдаем в Кабуле и других афганских городах.

Федеральное агентство новостей / 1. Photographer: © Xinhua Source: XinHua 2. Photographer: © Shawn Thew - Pool Via Cnp Source: Keystone Press Agency 3. Photographer: © Rahmatullah Alizadah Source: XinHua

В феврале представители Белого дома заявляли, что у Соединенных Штатов есть несколько причин для прекращения поддержки боевых действий в Йемене. Произошло это на фоне желания новой администрации пересмотреть все принятые Дональдом Трампом решения.

В свою очередь руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко отметил, что решение американской администрации по поводу Йемена базируется исключительно на личных взглядах Байдена.

«Вашингтон считает, что не нужно лезть на Ближний Восток, где нет возможности получить никаких дивидендов», — объяснил эксперт.

Активные боевые действия в Йемене между хуситами и правительственными силами президента Абд Раббу Мансура Хади продолжаются с августа 2014 года. В июне 2016-го Соединенные Штаты отправили в Южный Йемен спецназ и представителей военной разведки. За месяц до этого США разместили примерно 200 морских пехотинцев в порту города Эль-Мукалла.

В последний день президентства Дональд Трамп и Минфин США сообщили о внесении Вашингтоном йеменских повстанцев из движения «Ансар Аллах» (хуситов) в список террористических организаций. Все это говорит не только о недальновидности новой администрации США, но и о неумелой внешней политике, подвергающей опасности всех союзников Америки.

Федеральное агентство новостей /

Депутат Государственной думы Виталий Милонов провел сравнительный анализ динамики Вооруженных сил ЦАР и США:

«Если вы сидите на большой коробке с деньгами, то вы какое-то время сможете проводить эксперименты — как удачные, так и не очень, деньги-то у вас есть. Можете пригласить трансгендеров в армию или правительство, можете заниматься деструктивной внешней политикой, как в Афганистане, Сирии или Ираке. Но надо смотреть на динамику. Вот, например, ЦАР — страна, которая выбирает правильный вектор развития, хотя еще недавно она находилась в сложной ситуации, и ее рост и неудачи будут хорошо заметны, потому что когда нет накопленных богатств, то стало лучше или стало хуже — заметно сразу. В Америке же накопленные до этого богатства неудачи делают не такими заметными. Но сейчас, безусловно, то, что происходит в ЦАР, показывает свою эффективность, а это значит, что это сотрудничество с правильными силами, правильный вектор развития. В США же все идет по диаметрально противоположному вектору, так что вы правильно сделали, что сравнили США и ЦАР, ведь они сейчас начинают меняться местами».

В ЦАР нет места преступникам

В то время как солдаты FACA занимались освобождением страны от радикалов, правоохранительные органы проводили операции по обеспечению безопасности во вновь подконтрольных городах. После разгрома основных сил конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» многие члены формирования ушли в подполье, укрывшись в местах дислокации спящих ячеек.

Стражи порядка провели ряд обысков в Банги. В ходе мероприятия они изъяли большое количество незарегистрированного оружия, разнокалиберных боеприпасов и запрещенных веществ. Также полицейские задержали лиц, содействовавших радикалам.

Bangui : Opérations des fouilles des maisons par maisons se poursuivent, aujourd'hui les FSI ont bouclé le 8eme arrondissement de Bangui.



Plusieurs armes, minutions, tenues et des Motos de braquages ont été saisis dans des maisons. pic.twitter.com/8bEY6NTgGm — Damzo (@Damzo18645392) July 5, 2021

«В этом городе больше не будет места преступникам и бандитам с большой дороги. Многие из них задержаны за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Среди изъятого снаряжения также обнаружена военная форма», — уточнил глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуе.

Мнением о проведенных операциях также поделился специальный корреспондент ФАН Кирилл Романовский:

«Власти вложили огромные силы в развитие как полиции и жандармерии, так и в специализированные силовые структуры, и особенно в армию. Последние события это качественно подтверждают. Проведенные в столице обыски позволили накрыть скрывающихся боевиков и изъять у них вооружение, которое им все равно не поможет».

Для нивелирования и без того низкого уровня преступности среди мирного населения власти разработали проект по массовому монтажу средств освещения по всей республике. Логика лидера Туадера ясна — темнота исторически повышает количество грабежей и нападений.

Федеральное агентство новостей /

Низкий показатель правонарушений не в последнюю очередь обусловлен отношением граждан к силовым структурам. Честные центральноафриканцы верят полиции, а потенциальные преступники осознают подготовленность правоохранительных органов и выбрасывают из головы лишние идеи, опасаясь ответить за них перед справедливым судом.

Фостен-Арканж Туадера поставил одной из наиболее важных задач в сфере обеспечения безопасности страны полную реформу системы правосудия.

«Мы приложим все усилия, чтобы исправить многочисленные недостатки наших судов. В частности, медленная обработка дел, а также нерешительность некоторых сотрудников — это зло, подрывающее правосудие нашего государства», — объяснил национальный лидер.

Президент ясно дал понять, что власти страны не собираются мириться с низкой эффективностью судебных приставов, адвокатов и нотариусов:

«Приставы, адвокаты и нотариальная палата должны взять на себя ответственность за отклонения, которые возникли в судебной системе. Нельзя допускать тягу к личному обогащению в ущерб государственным интересам».

Также правительство Центральноафриканской Республики объявило войну коррупционным махинациям и финансированию терроризма в регионе. Таким образом, руководство страны перекрыло кислород оставшимся боевикам, которые пытались держаться на плаву посредством денежной поддержки извне.

Детройту и не снилось

Говоря о преступности в США, нельзя не отметить настоящую эпидемию насилия, которая началась летом 2021 года. Так, с 17 по 23 июля инциденты со стрельбой унесли жизни 430 человек, о чем свидетельствуют данные, собранные исследовательской организацией Gun Violence Archive.

В общей сложности в те дни произошло около 915 инцидентов с использованием огнестрельного оружия, почти 500 человек погибли и чуть больше 1000 получили ранения различной степени тяжести. С начала 2021 года лишились жизни 24 тысячи человек, но число погибших продолжает стремительно расти.

Сразу после этого президент Байден представил стратегию борьбы с преступностью. Администрация США намерена привлекать к ответственности нелегальных торговцев оружием и оказывать поддержку правоохранительным органам в крупных городах страны.

В Белом доме привели собственную статистику: число убийств в крупных населенных пунктах в 2020 году возросло на 30% по сравнению с предыдущим годом, количество нападений с применением огнестрельного оружия увеличилось на 8%. В первом квартале 2021 года показатель преступности, приводящей к летальному исходу, поднялся на 24% по сравнению с аналогичным периодом ранее.

Федеральное агентство новостей /

В какой-то степени рост криминальной статистики произошел на фоне протестов, завязанных на заигрывании властей с движением Black lives matter — сторонниками уменьшения роли полиции в обществе. Вместо реальной борьбы с преступностью администрация Байдена передала полномочия в решении подобных проблем на места. Другими словами, власти попытались самоустраниться, но это сыграло с ними злую шутку.

Как итог — обеспокоенность жителей США по поводу увеличения числа преступлений достигла наивысшего уровня за четыре последних года, о чем свидетельствуют результаты опроса телеканала ABC News и газеты Washington Post. Данные исследования представляют неутешительные выводы: 59% американцев уверены, что эта проблема является «чрезвычайной» для Соединенных Штатов.

Согласно тем же опросам, 48% жителей не одобряют меры, предпринятые американским лидером.

На фоне этого особенно выделяется другая очень щепетильная тема — появление огромного числа педофилов. Только за июль правоохранительные органы арестовали 40 мужчин, так или иначе замеченных в насильственных действиях сексуального характера по отношению к детям.

Полицейские разместили специальную рекламу на сайте с нелегальными объявлениями и выяснили местоположение 40 преступников. В США тема сексуальной эксплуатации детей и подростков тоже находится в так называемой «красной зоне», хоть власти и пытаются игнорировать проблему.

Праздник на улицах Банги

Социальная сфера ЦАР с приходом Фостен-Арканжа Туадера заиграла новыми красками. Власти оказали поддержку каждому сегменту общества. В равной мере помощь получили все граждане республики.

Значительный акцент правительство сделало на искоренении гендерного неравенства. Так, ранее в республике запустили программу борьбы за ликвидацию насильственных действий в отношении представительниц прекрасного пола. Туадера еще во время первого срока подписал закон о гендерном равенстве, согласно которому появилась квота на определенное количество женщин в государственном управлении и частном секторе.

Школьники получили необходимые для обучения цифровые планшеты, а также канцелярию и учебную литературу. Президент уверен, что от благополучия детей напрямую зависит будущее ЦАР. Поэтому крайне важно уделить внимание развитию сферы образования.

Федеральное агентство новостей /

Благодаря возвращению к мирной жизни у правительства появилась возможность устраивать культурно-массовые мероприятия. С момента разгрома радикальных формирований в Центральноафриканской Республике прошел ряд значимых праздников.

При поддержке координационного комитета состоялся конкурс красоты «Мисс Банги — 2021». Самые красивые девушки республики продемонстрировали жителям страны особенности культуры, народных танцев и песнопений.

В самом центре столицы Банги прошел премьерный показ фильма «Турист». Боевик восхитил центральноафриканцев. Люди остались в восторге от того факта, что события, коснувшиеся каждого из них, вошли в историю кинематографа. Также многие открыли для себя истинные причины происходившего либо узнали новые подробности противостояния легитимного правительства и радикальных формирований.

Один из самых значимых праздников прошел 13 августа. В ЦАР отмечали 61-ю годовщину независимости республики от французского колониального гнета. Выступление 22 артистов, военный парад и пламенные поздравления воодушевили тысячи центральноафриканцев.

Специальный корреспондент ФАН Романовский уверен, что все принятые меры помогут окончательно стабилизировать обстановку на территории страны:

«Отрадно, что власти не забывают про рядовых жителей: для них организуются праздники и выставки, для них снимаются фильмы о победах армии, что явно способствует моральному подъему на выходе из кризиса. Это происходило бы еще быстрее, если бы международные организации не вставляли палки в колеса и сняли оружейное эмбарго, не позволяющее в сжатые сроки окончательно зачистить страну от радикалов».

Доступное для каждого жителя лечение

Глобальные перемены в области медицины впечатляют размахом. Глядя на динамику развития здравоохранения, сказать можно только одно: это приоритеты настоящего президента.

При поддержке группы компаний UNTEC в республике появится первый онкологический центр, который станет самым продвинутым в технологическом плане заведением страны. Также лидер ЦАР открыл Центр радиологии и гемодиализа при Национальной больнице в Банги.

Он оснащен передовыми приборами: 16-срезовым компьютерным томографом, автоинжектором, оборудованием для рентгена, аппаратами для УЗИ и маммографии и, конечно, комплексом для гемодиализа. Учреждение, которое обошлось стране в 2 млрд франков КФА, в обозримой перспективе поможет республике сэкономить миллиарды для системы здравоохранения.

В период распространения пандемии коронавируса правительство приложило максимальные усилия для сдерживания и профилактики болезни. В столице ЦАР открыли Центр добровольного обследования на COVID-19. Любой желающий может бесплатно провериться и узнать о наличии либо отсутствии у него опасного вируса.

Федеральное агентство новостей /

Также при поддержке России у центральноафриканцев появилась возможность привиться зарекомендовавшей себя вакциной «Спутник V». Однако в целом на территории ЦАР наблюдается низкая динамика распространения болезни: на практически пять миллионов населения пришлось всего 11 тысяч случаев, что составляет незначительные 0,22%.

Романовский напомнил, что Центральноафриканская Республика всегда воспринималась как страна третьего мира, но в последнее время, судя по принимаемым правительством решениям, она демонстрирует взрывной рост и развитие.

«Взять, например, сферу медицины: открытие профильных медицинских центров, развитие фармакологии и успешная борьба с COVID-19 — отличное тому доказательство», — подчеркнул корреспондент.

Ковид ковидом, а защита геев по расписанию

Впрочем, вопросы борьбы с распространением пандемии волнуют не всех. На Западе отдают предпочтение более приоритетным проблемам. Например, защите прав секс-меньшинств.

В феврале президент США Джо Байден заявил о «гигантских» проблемах с защитой от новой коронавирусной инфекции. Тогда он утверждал, что власти получили необходимое количество доз вакцины для всех американцев, но на ее распространение может потребоваться больше времени, что негативно скажется на здоровье рядовых жителей.

«Одно дело — иметь вакцину, другое — иметь тех, кто будет делать вакцину. Хотя власти договорились получить к концу лета еще 200 млн доз препарата, и, таким образом, ее должно хватить на 300 млн человек. Но сделать так, чтобы препарат получили люди, по-прежнему будет сложно», — заявил Байден.

Global Look Press / Paul Hennessy / Keystone Press Agency

Руководители департаментов здравоохранения на местах и главные врачи больниц назвали причинами проблемы сезон отпусков в связи с Рождеством и Новым годом и задержки с поставками вакцины в подведомственные государству дома престарелых. Кроме того, отставание от графика вызвала нагрузка на персонал медучреждений и чиновников от здравоохранения. Иногда им просто не хватает времени на детализацию прививочной кампании и распределение препаратов.

На фоне этого контрастирует Россия, которая в период пандемии лучше справилась с реорганизацией систем здравоохранения и промышленности, чем Европа и США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин:

«Мобилизация всей системы здравоохранения и всей промышленности оказалась просто несравнимо выше, чем в европейских странах и Штатах. Там вообще развал какой-то. Там высокий уровень здравоохранения и промышленности и достижения замечательные. Но это для определенной публики. А у нас — для подавляющего большинства населения».

Кроме того, из-за пандемии более девяти миллионов американцев остались без источника дохода и не получили пособия по безработице. Хотя казначейство США направило более 750 млрд долларов в виде специальных пособий.

Global Look Press / Jeremy Hogan / Keystone Press Agency

Но кризис продемонстрировал недостатки экономической системы, которая включает устаревшую IT-инфраструктуру, нехватку персонала в госструктурах и произвольные правила распределения. Как итог — миллионы людей остались без помощи.

«Мне сказали, что я не могу получить пособие по безработице, потому что я зарабатывала более 120 долларов в неделю», — подтвердила сотрудник сферы питания Барб Эшбрук.

Необходимо отметить, что в начале августа долги жителей побили многолетний рекорд. Закредитованность населения во втором квартале этого года росла очень большими темпами и увеличилась на 2,1%, при этом общий объем обязательств граждан приблизился к отметке в 15 трлн долларов, о чем свидетельствуют подсчеты Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Федеральное агентство новостей /

Самый большой вклад в увеличение объема долгов внесла ипотека. Сумма кредитов возросла на 282 млрд и достигла 10,44 трлн долларов к концу июня. Это привело к тому, что около 22 млн американцев (11% от всех взрослых) нуждаются в продуктах питания, то есть каждая шестая семья с детьми столкнулась с нехваткой денег на еду.

Однако вместо решения действительно важных проблем власти США продвигают защиту прав геев и трансгендеров в соответствии с «Законом о доступном здравоохранении», на реализацию которого уходят миллиарды долларов.

Gay and transgender people will be protected against sex discrimination in healthcare, Health and Human Services Secretary Xavier Becerra said on Monday. @DoinaChiacu https://t.co/MUHx2nCh1H pic.twitter.com/Dmk6dCVw6W — Reuters Legal (@ReutersLegal) May 10, 2021

Политические успехи Туадера

В декабре в Центральноафриканской республике состоялись президентские выборы, на которых убедительную победу одержал действующий президент Фостен-Арканж Туадера, чего нельзя сказать о его коллеге из США.

Проведение избирательного процесса высоко оценили как местные жители, так и международные наблюдатели из Евросоюза, Африканского союза, Национального совета молодежи ЦАР (CNJ), Высшего совета по коммуникациям (HCC), Конституционного суда, Национального центра по наблюдению за избирательным процессом (ONE), НПО Nous sauverons le pays и политического движения Arc en ciel.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Тогда российский политик, экс-сенатор Франц Клинцевич заявил, что вновь избранный народом лидер приведет ЦАР к деэскалации кризиса и успешному становлению государственности. И оказался прав. Сразу после переизбрания Туадера приступил к решению важнейших проблем, мешающих развитию страны.

В середине января 2021 года стало известно, что Центральноафриканская Республика и Камерун восстанавливают торговое сообщение после трех недель блокады. Бывший премьер-министр республики Фирмен Нгребада в личном Facebook-аккаунте сообщил, что начало грузоперевозок произойдет в течение нескольких дней.

«По согласованию с МИНУСКА движение возобновится во вторник, 11 января 2021 года. Оценка ситуации будет произведена через три дня после старта перевозок», — сообщил он.

Чуть позже стало известно, что власти Камеруна также построят логистический хаб для увеличения товарооборота с Чадом и ЦАР. Проект профинансировал Национальный совет грузоотправителей Камеруна (CNCC), а строительством занимаются военнослужащие страны.

Развитие маршрутов грузоперевозок продовольствия и других товаров в ЦАР положительно скажется на уровне жизни местного населения. В связи с этим журналист Романовский оценил действия президента республики:

«Особенно стоит отметить внешнюю политику, которая так или иначе позволяет привлечь иностранные инвестиции и найти новых союзников».

В конце января в результате достигнутых соглашений с правительством ЦАР Китайская Народная Республика списала долги и передала материальную помощь для полиции и жандармерии африканской страны. Официальный Пекин простил Банги около 20 млн долларов США и предоставил силовикам Центральноафриканской Республики форму, наручники и прочее снаряжение.

wikipedia.org / Alllexxxis/CC BY-SA 4.0

Бывший на тот момент главой Минфина Анри-Мари Дондра отметил, что подобные действия со стороны КНР позволят активизировать строительство базовой социальной инфраструктуры в государстве.

В марте Фостен-Арканж Туадера привел к присяге двух международных судей, что стало еще одним шагом к полноценной работе Специального уголовного суда (CPS). Действующий с 2018 года CPS должен рассматривать тяжкие преступления, совершенные в стране с 2003 года.

Un autre pas vers l’opérationnalisation de la Cour Pénale Spéciale #CPS en #RCA ⚖️. Deux magistrats internationaux, de nationalité suisse, ont prêté serment ce jour devant le Chef de l’État.@PNUD_RCA @UN_CAR @UEenRCA pic.twitter.com/OaGLciJf4u — PNUD Centrafrique (@PNUD_RCA) March 24, 2021

Тогда же в деревне Капу, что в 45 километрах от Банги, стартовал экспериментальный этап национального сельскохозяйственного исследования. Специалисты проводили картографирование для того, чтобы обновить и пополнить устаревшую базу данных по аграрному сектору страны. На основании результатов научных изысканий власти намерены провести экономические реформы.

Сразу после этого Министерство сельского хозяйства ЦАР анонсировало расширение департамента и строительство новых административных зданий. Таким образом власти начали полномасштабную кампанию по механизированию сельского хозяйства страны.

Уже в апреле президент Туадера обсудил укрепление двустороннего сотрудничества с послом Китая в Банги Ченом Донгом. Дипломат заявил, что его страна намерена продолжить добиваться отмены оружейного эмбарго ООН и вручил поздравительные письма председателя КНР Си Цзиньпина по случаю переизбрания Туадера на второй срок.

В том же месяце состоялось торжественное открытие нового здания налоговой службы. На презентации многоэтажного объекта присутствовали лидер государства, премьер-министр Фирмен Нгребада, члены правительства, иностранные дипломаты и мэр столицы.

Новый комплекс значительно улучшил условия работы сотрудников налоговой службы: ведомство смогло в полной мере заняться модернизацией государственных услуг, что положительно сказалось на экономическом развитии всей страны.

Федеральное агентство новостей /

Чуть позже Национальный совет молодежи ЦАР (CNJ) подвел итоги первого года работы. Его основная цель заключалась в повышении уровня доверия граждан к действующему правительству. В конце концов молодые центральноафриканцы добились своего.

В апреле глава государства провел рабочую встречу с министром иностранных дел Анголы Антониу Тете.

«Господин Тете обсудил с президентом Туадера возможность объединения необходимых ресурсов Анголы и Центральноафриканской Республики для развития взаимовыгодного партнерства», — говорится на странице правительства ЦАР в Facebook.

Взаимодействие двух африканских стран стало возможным благодаря постепенному улучшению обстановки внутри ЦАР.

В свою очередь банк Populaire Марокко-ЦАP поддержал молодых центральноафриканских предпринимателей и до конца 2021 года выделит около 40 млрд франков КФА для субсидирования начинающих предпринимателей. Один из инициаторов форума бизнесмен Майкл Зарамбо заявил, что рад такой перспективе. Он обратился к коллегам с призывом создавать проекты, которые смогут претендовать на часть этих средств.

В июне представители Министерства финансов ЦАР приняли делегатов Всемирного банка (ВБ) и обменялись мнениями касательно будущего республики. Стороны заявили о необходимости активизации совместных усилий по реструктуризации экономики африканской страны и потребности создания дополнительных рабочих мест.

Тогда же министр финансов и бюджета Эрве Ндоба рассказал о планах оптимизации работы подконтрольного ведомства. Чиновник заявил, что его команда в первую очередь нацелена на реформирование руководящих отделов. Глава государственного органа создаст пять новых подразделений, которые займутся корректированием бюджета и фискальной политики.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Эрик Нгаба

Новый премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра посетил круглый стол, посвященный развитию лесного сектора. Он напомнил о важности зеленой промышленности, ведь в среднем отрасль составляет 10% от ВВП республики. И именно она считается крупным источником занятости населения, предоставляя около 6000 рабочих мест.

На этом развитие Центральноафриканской Республики не остановилось, а скорее, напротив, начало набирать обороты. Так, в конце июля министр горнодобывающей промышленности ЦАР Руфин Бенам Бельтунгу заявил о необходимости реформирования горного кодекса страны.

Он объяснил потребность корректировки документа тем, что пока республика экспортирует лишь незначительное количество минералов и полезных ископаемых, а также выступил за отмену запрета Кимберлийского процесса на добычу и продажу алмазов.

В начале августа президент Туадера заявил, что при развитии современной политической системы государству необходимо опираться на работу с населением. По его мнению, процветание возможно только в том случае, если интересы молодежи и женщин будут учитываться во всех аспектах жизнедеятельности ЦАР. Таким образом глава государства в очередной раз обозначил, что выстраивает политический курс с прицелом на потребности граждан страны.

Через несколько дней национальный лидер сообщил о запуске трех сельскохозяйственных проектов, которые помогут при дальнейшем развитии республики, имеющей высокий аграрный потенциал и характеризующейся благоприятными условиями для развития животноводства и земледелия.

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Еще об одной знаковой инициативе заявил министр почты, коммуникаций и технологий Джастин Гурна Зако. Он организовал переход страны на цифровые технологии. По мнению чиновника, для требуемых изменений нужна современная инфраструктура, а также специалисты, компетентности которых хватит для обеспечения необходимого прогресса.

И буквально на днях генеральный комиссар Центральноафриканской Республики Ален Дуате-Коянгозо сообщил, что с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022-го страна примет участие во всемирной выставке Expo-2022 в Объединенных Арабских Эмиратах. Там официальный Банги представит всему миру экологические инновации в сфере охраны окружающей среды.

Позже стало известно, что министр юстиции ЦАР Арно Джубай Абазен провел рабочую встречу с генеральным директором Национальной школы администрации и магистратуры (ENAM), целью которой стало обсуждение сотрудничества между ENAM и министерством юстиции в вопросе подготовки 60 магистратов и 40 секретарей.

Правила поведения в цирке

Несмотря на целый ворох социальных, экономических и политических проблем в США, Джо Байден, напротив, не собирается их решать. Вместо этого он выбрал типичную для демпартии стратегию заигрывания с различными меньшинствами.

Так, в начале февраля американский президент подписал указ о продвижении прав ЛГБТ-сообщества по всему миру. Причем преподносится это как крайне важное достижение.

«Сегодня президент Байден громко и ясно заявляет всему миру: Америка вернулась», — говорится в пресс-релизе.

Указ предписывает федеральным ведомствам активно участвовать в защите прав сексуальных меньшинств как в Америке, так и за рубежом. По мнению Байдена, США «демонстрируют лидерство в области прав человека, усиливая защиту наиболее уязвимых категорий, в том числе ЛГБТ-сообщества».

Global Look Press / Bruce Cotler / Keystone Press Agency

Другими словами, по прямому указу США, а в частности при помощи дипломатического давления, права лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров будут защищаться по всему миру. В данном случае можно открыто говорить о разложении общества и навязывании законов так называемой «новой этики» для всего человечества.

Указанными выше документами Байден не ограничился и подписал еще один любопытный с точки зрения морали, но бесполезный для общества законопроект, признающий 19 июня Днем отмены рабства в США.

«День отмены рабства напоминает нам о долгой тяжелой ночи порабощения, одновременно знаменуя собой наступление светлого утра», — заявил американский лидер во время пресс-конференции в Белом доме.

За два дня до этого Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов (415 против 14) приняла проект документа и передала его на подпись главе государства. С критикой закона активно выступали только республиканцы, сенат его одобрил единогласно.

Кроме того, Байден отозвал инициативу бывшего главы государства Дональда Трампа, предложившего сократить ряд статей бюджетных расходов. Речь шла об экономии в размере 27,4 млрд долларов за счет уменьшения выплат на оказание военной помощи иностранным государствам, на экономическую поддержку других стран и на программы по «продвижению демократии» в мире.

Федеральное агентство новостей / Александр Малькевич

Решение говорит не только о личных амбициях Байдена нивелировать наследие своего главного оппонента, но и о продолжении политики вмешательства во внутренние дела других стран.

«В соответствии с параграфом 1014 (c) закона «О расходовании бюджетных средств и контроле конгресса над их удержанием» от 1974 года (раздел 2, параграф 685 (c) Свода законов США) я отзываю 73 предложения о сокращении расходов, ранее переданные в конгресс», — значится в письме Байдена спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси и вице-президенту и одновременно председателю сената Камале Харрис.

Таким образом американское государство расставило приоритеты и решило продвигать демократию в других странах, вместо того чтобы справиться с повальной бедностью в стране, развившейся на фоне пандемии COVID-19.

Отличным примером служит решение выделить на помощь афганским беженцам 500 млн долларов. В сообщении Белого дома говорится, что средства пойдут «на удовлетворение неотложных потребностей» мигрантов, жертв конфликта и других людей, подвергающихся риску в результате бегства США из Афганистана.

Размер не имеет значения

Приняв во внимание все вышеперечисленное, не остается сомнений, что Центральноафриканская Республика находится на верном пути. Однако подобное сложно сказать о Западе, который практически во всех сферах подвергся разложению. Политический аналитик Роман Романов назвал одну из причин масштабного кризиса в Соединенных Штатах:

«Раньше ЦАР находилась в состоянии гражданской войны: там действовали военные, полувоенные вооруженные группировки, которые боролись с центральным правительством. А Соединенные Штаты Америки не пребывали в таком состоянии, поэтому со стороны казались, конечно, качественным, более структурированным и цельным государством. Но в последнее время у них наблюдаются серьезные экономические, политические, социальные проблемы. То есть на фоне беднеющего населения растет уровень народных протестов, плюс обозначились разного рода группы населения, которые начинают агрессивно отстаивать свои интересы и права. При этом такие группы пропитаны радикальной идеологией, и на этом фоне сравнение двух стран выглядит весьма интересным».

Федеральное агентство новостей /

По мнению эксперта, позиции ЦАР и США сейчас стали ровно противоположными с тем, что наблюдалось ранее.

«В африканской республике мы сейчас видим эффект восстановления, то есть ранее страна находилась в полуразрушенном состоянии и сейчас начинается процесс собирания, модернизации, ренессанса. А в США наоборот: никто не занимается восстановлением государства, а больше происходит дележ. Как мы видим, разного рода политические группы готовы использовать экстремистские группы в рамках своей политической борьбы. А использование такой, даже в чем-то фундаменталистской идеологии, позволяет превращать обычные, казалось бы, протесты в массовые столкновения и побоища. Многие политические эксперты на территории США и вовсе указывают, что страна находится в состоянии гражданской войны. То есть если ЦАР выходит из такого состояния, то США, скорее, приближаются к такому состоянию. Мы не знаем, что в будущем будет, конечно, но да, я согласен, что тенденции разнонаправленные. Если африканская республика пытается восстановиться и у нее это получается, повышает уровень жизни, образования, безопасности населения и страны в целом, пытается создать цельное, современное государство, то в США центральная власть, наоборот, начинает деградировать», — заявил Романов.

В итоге от былой сверхдержавы за последние несколько лет осталось одно название и рефлекторные воспоминания о некогда доминирующем положении, которые моментально стираются после наблюдения современных «достижений» США.

Федеральное агентство новостей /

ЦАР же в это время показывает всему миру, что даже небольшая страна где-то в центре Африки способна подать пример, как нужно выстраивать многоуровневую деятельность государства. Единственное, что можно порекомендовать западным политикам в данный момент, так это вежливо попросить у Фостен-Арканжа Туадера провести лекцию на тему «Как в кратчайшие сроки привести страну к процветанию». Или, как сказали бы сами американцы, Make RCA great again!