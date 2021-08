Если поставить друг напротив друга сверхдержаву и маленькую развивающуюся страну Черного континента, недавно пережившую один из самых глобальных кризисов за всю историю, на чьей стороне будет преимущество? Казалось бы, ответ очевиден. Но не все так просто, если провести параллели между Центральноафриканской Республикой и США.

Динамика развития ЦАР за последние полгода поражает воображение: масштабные реформы абсолютно в каждой сфере жизни, забота о населении, наращивание военной мощи и огромное количество инноваций ради общего блага.

На Западе в это время царит нравственный упадок, разгул преступности, нескончаемые столкновения между полицией и гражданами, сомнительные геополитические решения и деградация вооруженных сил, которые в скором времени правильнее будет называть «слабостями».

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как африканская страна взяла верх над западной агрессивной державой.

Приход к власти Фостен-Арканжа Туадера ознаменовал для Центральноафриканской Республики начало новой эпохи. Истинный патриот, занявший должность президента, принял ряд стратегических решений, сыгравших огромную роль в стабилизации обстановки на территории страны.

Россия рассмотрела призыв о помощи со стороны легитимного правительства ЦАР, и сразу после получения разрешения от Совета безопасности ООН направила отечественных инструкторов в африканскую страну.

Присутствие российских специалистов значительно укрепило дружбу между Москвой и Банги, имеющую многолетнюю историю. Россияне обучили личный состав национальных войск (FACA) всем необходимым навыкам для комплексного ведения боевых действий. Они привили солдатам ЦАР качества, которыми наша армия известна всему миру: дисциплину, выдержку, рациональность.

Сразу после завершения курса тренировок FACA продемонстрировали полученные навыки в деле, отметившись рядом успехов на военном поприще. Наступление конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) в преддверии всеобщих выборов обратилось грандиозным поражением и массовыми потерями для боевиков. Правительственные войска ликвидировали более 500 радикалов.

И эта победа стала лишь началом марша FACA, в ходе которого защитники отечества вернули спокойствие на родные земли. Однако бандформирования предприняли еще одну попытку взять Банги. Но ни военные уловки, ни контрабандное оружие не спасли преступников от очередного провала.

Не избежали незавидной участи и союзники CPC. Правительственные войска настигли чадских наемников в городе Бондокпо и ликвидировали более 50 человек. После стабилизации обстановки в столице ЦАР бойцы FACA принялись методично зачищать остальные города республики.

За считанные недели под контролем государства вновь оказались Боали, Боссембеле, Ялоке, Баоро, Буар, Бамбари и многие другие города. После освобождения крупных населенных пунктов национальная армия пришла на помощь удаленным провинциям, в которых попытались укрыться малочисленные остатки преступных элементов.

Успехи правительственных войск дали толчок к формированию новых батальонов ВС республики. Соответствующий указ об этом подписал президент ЦАР. Каждая успешная операция по зачистке территорий забивала очередной гвоздь в крышку гроба «Коалиции патриотов за перемены» и увеличивала уровень безопасности в республике.

Совместная работа правительственных войск и специалистов из РФ дала впечатляющий результат: население более чем 30 городов смогло вернуться к мирной жизни и выходить на улицы, не опасаясь внезапного нападения. При поддержке России ЦАР получила одну из мощнейших армий на континенте.

Благодаря своевременно оказанной помощи бойцы FACA в максимально сжатые сроки стали военным формированием, подающим пример соседним государствам. Чего не скажешь о западных вооруженных силах.

В США ситуация не такая радужная. Вернее, она радужная, только не в том ключе. В марте президент Джо Байден обновил политику в отношении воинской службы и подписал указ, снимающий введенные предыдущей администрацией ограничения на службу в американской армии трансгендеров.

Предыдущий лидер Дональд Трамп обязывал военных придерживаться их биологического пола, но теперь солдатам разрешено демонстрировать «истинную» гендерную идентичность.

Новые поправки в закон обязывают американских офицеров на корню пресекать любые проявления дискриминации по гендерному признаку и проводить разъяснительные беседы с теми, кто не придерживается новой политики администрации президента.

Чуть позже Байден и вовсе обязал военное ведомство оплачивать солдатам операции по смене пола. По данным Минобороны США, в 2016 году 1% (около 8,9 тысячи человек) американских военнослужащих являлись трансгендерами. После решения главы государства у многих политиков из США сложилось впечатление, что в Вашингтоне забыли о главной задаче вооруженных сил — обеспечивать безопасность. Вместо этого ведомство превратилось «в поле активного самоутверждения секс-меньшинств».

Отдельного упоминания заслуживает проморолик армии США, в котором рассказывается о девушке-военнослужащей, у которой две мамы. Авторы попытались объяснить зрителям, что в армии могут служить все и, соответственно, нужно быть терпимым.

Кроме инклюзивности и защиты разнообразных меньшинств, в командовании сухопутными войсками США задумались о другой «важнейшей» теме — внешнем виде женщин-военнослужащих. Теперь представительницам прекрасного пола в ВС США коротко стричь волосы, носить любые прически и аксессуары, красить губы и покрывать лаком ногти.

Но это не все «проблемы», с которыми сталкиваются американские ястребы. В январе текущего года военнослужащие перепутали антифриз с метиловым спиртом на вечеринке. Как итог — 11 человек госпитализировали с отравлением. Речь идет об инциденте на базе Форт Блисс, когда бойцы отмечали завершение десятидневных учений.

Говоря о боевых действиях, следует упомянуть о том, что в марте военная база ВС США в сирийской провинции Дейр эз-Зор подверглась обстрелу, в результате которого пострадали несколько бойцов. Инцидент произошел у нефтегазового месторождения Коноко. Согласно предварительной информации, причиной тому стал запуск ракеты. Ее происхождение и принадлежность тех, кто нанес удар, остаются неизвестными. Тяжесть ранений и количество пострадавших не уточняются.

Через два месяца военная база армии Ирака в Баладе подверглась обстрелу. Как сообщали журналисты, на территорию объекта, где в то время находились американские солдаты, упали по меньшей мере три ракеты. Как и в первом случае, данных о нападавших и пострадавших нет. Однако местные военные утверждали, что целью атаки, вероятно, являлись именно военнослужащие армии США.

Но все это меркнет на фоне того, что Соединенные Штаты вывели войска из Афганистана. За 20 лет присутствия в этой стране Пентагон потерял более 2300 человек, еще 20 660 получили ранения. Кроме того, американская администрация традиционно вместо демократии и свободы принесла в страну кровь и разрушения.

Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов прокомментировал происходящее в Южной Азии и назвал действия западных бойцов неэффективными.

Журналист-международник Аббас Джума обратил внимание, что подобная судьба могла бы ожидать и Центральноафриканскую Республику, если бы Россия своевременно не пришла на помощь дружественному государству:

Итог операции печален для США: их военные бежали из южноазиатской страны, бросив вооружение и военную технику, оставив стратегически важные посты, а самое главное — афганских союзников, обрекая их на верную погибель. По заявлению центрального командования ВС США, афганцам досталось не менее 17 074 единиц техники, но существенная часть вооружения оказалась в руках боевиков.

После ухода «союзников» в Афганистане начался жесткий дефицит продовольствия и медикаментов, фиксируется серьезный гуманитарный кризис, страдает важнейшая для государства инфраструктура. На фоне этого все мировое сообщество называет решение Байдена о выводе войск позором. Также его раскритиковал бывший президент и соперник на выборах Дональд Трамп.

Военный аналитик, руководитель Telegram-канала Astra Militarum счел бегство США трусостью.

Стоит напомнить о желании американской администрации вывести войска из Ирака, что также может привести к повторению афганского сценария. Другими словами, после ухода западного контингента в ближневосточной стране активизируются террористические группировки. По крайней мере, такого мнения придерживается заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

За время присутствия американских войск в Ираке и Афганистане Вашингтон разрушил местные системы управления. А новые, созданные при активной поддержке США, неспособны самостоятельно бороться с угрозой терроризма, что мы наблюдаем в Кабуле и других афганских городах.

В феврале представители Белого дома заявляли, что у Соединенных Штатов есть несколько причин для прекращения поддержки боевых действий в Йемене. Произошло это на фоне желания новой администрации пересмотреть все принятые Дональдом Трампом решения.

В свою очередь руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко отметил, что решение американской администрации по поводу Йемена базируется исключительно на личных взглядах Байдена.

Активные боевые действия в Йемене между хуситами и правительственными силами президента Абд Раббу Мансура Хади продолжаются с августа 2014 года. В июне 2016-го Соединенные Штаты отправили в Южный Йемен спецназ и представителей военной разведки. За месяц до этого США разместили примерно 200 морских пехотинцев в порту города Эль-Мукалла.

В последний день президентства Дональд Трамп и Минфин США сообщили о внесении Вашингтоном йеменских повстанцев из движения «Ансар Аллах» (хуситов) в список террористических организаций. Все это говорит не только о недальновидности новой администрации США, но и о неумелой внешней политике, подвергающей опасности всех союзников Америки.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов провел сравнительный анализ динамики Вооруженных сил ЦАР и США:

В то время как солдаты FACA занимались освобождением страны от радикалов, правоохранительные органы проводили операции по обеспечению безопасности во вновь подконтрольных городах. После разгрома основных сил конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» многие члены формирования ушли в подполье, укрывшись в местах дислокации спящих ячеек.

Стражи порядка провели ряд обысков в Банги. В ходе мероприятия они изъяли большое количество незарегистрированного оружия, разнокалиберных боеприпасов и запрещенных веществ. Также полицейские задержали лиц, содействовавших радикалам.

Мнением о проведенных операциях также поделился специальный корреспондент ФАН Кирилл Романовский:

Для нивелирования и без того низкого уровня преступности среди мирного населения власти разработали проект по массовому монтажу средств освещения по всей республике. Логика лидера Туадера ясна — темнота исторически повышает количество грабежей и нападений.

Низкий показатель правонарушений не в последнюю очередь обусловлен отношением граждан к силовым структурам. Честные центральноафриканцы верят полиции, а потенциальные преступники осознают подготовленность правоохранительных органов и выбрасывают из головы лишние идеи, опасаясь ответить за них перед справедливым судом.

Фостен-Арканж Туадера поставил одной из наиболее важных задач в сфере обеспечения безопасности страны полную реформу системы правосудия.

Президент ясно дал понять, что власти страны не собираются мириться с низкой эффективностью судебных приставов, адвокатов и нотариусов:

Также правительство Центральноафриканской Республики объявило войну коррупционным махинациям и финансированию терроризма в регионе. Таким образом, руководство страны перекрыло кислород оставшимся боевикам, которые пытались держаться на плаву посредством денежной поддержки извне.

Говоря о преступности в США, нельзя не отметить настоящую эпидемию насилия, которая началась летом 2021 года. Так, с 17 по 23 июля инциденты со стрельбой унесли жизни 430 человек, о чем свидетельствуют данные, собранные исследовательской организацией Gun Violence Archive.

В общей сложности в те дни произошло около 915 инцидентов с использованием огнестрельного оружия, почти 500 человек погибли и чуть больше 1000 получили ранения различной степени тяжести. С начала 2021 года лишились жизни 24 тысячи человек, но число погибших продолжает стремительно расти.

Сразу после этого президент Байден представил стратегию борьбы с преступностью. Администрация США намерена привлекать к ответственности нелегальных торговцев оружием и оказывать поддержку правоохранительным органам в крупных городах страны.

В Белом доме привели собственную статистику: число убийств в крупных населенных пунктах в 2020 году возросло на 30% по сравнению с предыдущим годом, количество нападений с применением огнестрельного оружия увеличилось на 8%. В первом квартале 2021 года показатель преступности, приводящей к летальному исходу, поднялся на 24% по сравнению с аналогичным периодом ранее.

В какой-то степени рост криминальной статистики произошел на фоне протестов, завязанных на заигрывании властей с движением Black lives matter — сторонниками уменьшения роли полиции в обществе. Вместо реальной борьбы с преступностью администрация Байдена передала полномочия в решении подобных проблем на места. Другими словами, власти попытались самоустраниться, но это сыграло с ними злую шутку.

Как итог — обеспокоенность жителей США по поводу увеличения числа преступлений достигла наивысшего уровня за четыре последних года, о чем свидетельствуют результаты опроса телеканала ABC News и газеты Washington Post. Данные исследования представляют неутешительные выводы: 59% американцев уверены, что эта проблема является «чрезвычайной» для Соединенных Штатов.

Согласно тем же опросам, 48% жителей не одобряют меры, предпринятые американским лидером.

На фоне этого особенно выделяется другая очень щепетильная тема — появление огромного числа педофилов. Только за июль правоохранительные органы арестовали 40 мужчин, так или иначе замеченных в насильственных действиях сексуального характера по отношению к детям.

Полицейские разместили специальную рекламу на сайте с нелегальными объявлениями и выяснили местоположение 40 преступников. В США тема сексуальной эксплуатации детей и подростков тоже находится в так называемой «красной зоне», хоть власти и пытаются игнорировать проблему.

Социальная сфера ЦАР с приходом Фостен-Арканжа Туадера заиграла новыми красками. Власти оказали поддержку каждому сегменту общества. В равной мере помощь получили все граждане республики.

Значительный акцент правительство сделало на искоренении гендерного неравенства. Так, ранее в республике запустили программу борьбы за ликвидацию насильственных действий в отношении представительниц прекрасного пола. Туадера еще во время первого срока подписал закон о гендерном равенстве, согласно которому появилась квота на определенное количество женщин в государственном управлении и частном секторе.

Школьники получили необходимые для обучения цифровые планшеты, а также канцелярию и учебную литературу. Президент уверен, что от благополучия детей напрямую зависит будущее ЦАР. Поэтому крайне важно уделить внимание развитию сферы образования.

Благодаря возвращению к мирной жизни у правительства появилась возможность устраивать культурно-массовые мероприятия. С момента разгрома радикальных формирований в Центральноафриканской Республике прошел ряд значимых праздников.

При поддержке координационного комитета состоялся конкурс красоты «Мисс Банги — 2021». Самые красивые девушки республики продемонстрировали жителям страны особенности культуры, народных танцев и песнопений.

В самом центре столицы Банги прошел премьерный показ фильма «Турист». Боевик восхитил центральноафриканцев. Люди остались в восторге от того факта, что события, коснувшиеся каждого из них, вошли в историю кинематографа. Также многие открыли для себя истинные причины происходившего либо узнали новые подробности противостояния легитимного правительства и радикальных формирований.

Один из самых значимых праздников прошел 13 августа. В ЦАР отмечали 61-ю годовщину независимости республики от французского колониального гнета. Выступление 22 артистов, военный парад и пламенные поздравления воодушевили тысячи центральноафриканцев.

Специальный корреспондент ФАН Романовский уверен, что все принятые меры помогут окончательно стабилизировать обстановку на территории страны:

Глобальные перемены в области медицины впечатляют размахом. Глядя на динамику развития здравоохранения, сказать можно только одно: это приоритеты настоящего президента.

При поддержке группы компаний UNTEC в республике появится первый онкологический центр, который станет самым продвинутым в технологическом плане заведением страны. Также лидер ЦАР открыл Центр радиологии и гемодиализа при Национальной больнице в Банги.

Он оснащен передовыми приборами: 16-срезовым компьютерным томографом, автоинжектором, оборудованием для рентгена, аппаратами для УЗИ и маммографии и, конечно, комплексом для гемодиализа. Учреждение, которое обошлось стране в 2 млрд франков КФА, в обозримой перспективе поможет республике сэкономить миллиарды для системы здравоохранения.

В период распространения пандемии коронавируса правительство приложило максимальные усилия для сдерживания и профилактики болезни. В столице ЦАР открыли Центр добровольного обследования на COVID-19. Любой желающий может бесплатно провериться и узнать о наличии либо отсутствии у него опасного вируса.

Также при поддержке России у центральноафриканцев появилась возможность привиться зарекомендовавшей себя вакциной «Спутник V». Однако в целом на территории ЦАР наблюдается низкая динамика распространения болезни: на практически пять миллионов населения пришлось всего 11 тысяч случаев, что составляет незначительные 0,22%.

Романовский напомнил, что Центральноафриканская Республика всегда воспринималась как страна третьего мира, но в последнее время, судя по принимаемым правительством решениям, она демонстрирует взрывной рост и развитие.

Впрочем, вопросы борьбы с распространением пандемии волнуют не всех. На Западе отдают предпочтение более приоритетным проблемам. Например, защите прав секс-меньшинств.

В феврале президент США Джо Байден заявил о «гигантских» проблемах с защитой от новой коронавирусной инфекции. Тогда он утверждал, что власти получили необходимое количество доз вакцины для всех американцев, но на ее распространение может потребоваться больше времени, что негативно скажется на здоровье рядовых жителей.

Руководители департаментов здравоохранения на местах и главные врачи больниц назвали причинами проблемы сезон отпусков в связи с Рождеством и Новым годом и задержки с поставками вакцины в подведомственные государству дома престарелых. Кроме того, отставание от графика вызвала нагрузка на персонал медучреждений и чиновников от здравоохранения. Иногда им просто не хватает времени на детализацию прививочной кампании и распределение препаратов.

На фоне этого контрастирует Россия, которая в период пандемии лучше справилась с реорганизацией систем здравоохранения и промышленности, чем Европа и США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин:

Кроме того, из-за пандемии более девяти миллионов американцев остались без источника дохода и не получили пособия по безработице. Хотя казначейство США направило более 750 млрд долларов в виде специальных пособий.

Но кризис продемонстрировал недостатки экономической системы, которая включает устаревшую IT-инфраструктуру, нехватку персонала в госструктурах и произвольные правила распределения. Как итог — миллионы людей остались без помощи.

Необходимо отметить, что в начале августа долги жителей побили многолетний рекорд. Закредитованность населения во втором квартале этого года росла очень большими темпами и увеличилась на 2,1%, при этом общий объем обязательств граждан приблизился к отметке в 15 трлн долларов, о чем свидетельствуют подсчеты Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Самый большой вклад в увеличение объема долгов внесла ипотека. Сумма кредитов возросла на 282 млрд и достигла 10,44 трлн долларов к концу июня. Это привело к тому, что около 22 млн американцев (11% от всех взрослых) нуждаются в продуктах питания, то есть каждая шестая семья с детьми столкнулась с нехваткой денег на еду.

Однако вместо решения действительно важных проблем власти США продвигают защиту прав геев и трансгендеров в соответствии с «Законом о доступном здравоохранении», на реализацию которого уходят миллиарды долларов.

