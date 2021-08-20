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Президент ЦАР обсудил вопросы экономики на саммите африканских стран
Весь мир
Президент ЦАР обсудил вопросы экономики на саммите африканских стран
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

 

Банги, 19 августа. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера принял участие во внеочередном саммите глав государств Экономического и валютного сообщества Центральной Африки (ЦАЭВС).

Национального лидера сопровождали министр планирования Феликс Молуа и глава Минфина Эрве Ндоба. Целью встречи стала оценка макроэкономической ситуации в регионе на фоне пандемии COVID-19.

Участники мероприятия проанализировали эффективность принятых мер, поскольку вирус нанес африканским странам убытки в размере более чем 2,74 миллиарда франков CFA. Уточняется, что конференция прошла в онлайн-формате.

Во время переговоров делегаты пришли к согласию в вопросе необходимости субрегиональной интеграции, тесного сотрудничества и комплексного взаимодействия по самым различным направлениям. Помимо прочего, лидеры государств Черного континента договорились разработать общую стратегию выхода из ситуации.

Ранее Туадера обсудил с крупными финансовыми игроками развитие банковской сферы. На мероприятии присутствовали представители Коммерческого банка ЦАР (CBCA) и организации финансовых услуг BFGI.

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африка цар туадера
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