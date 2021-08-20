Регионам позволили самим решать вопрос о вакцинации педагогов вузов

Москва, 20 августа. Региональные власти смогут самостоятельно решать, следует ли вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для преподавателей вузов, заявили в Минобрнауки России.

С наступлением учебного года новые противоэпидемические меры для российских вузов не появятся. На это указал министр науки и высшего образования Валерий Фальков в беседе с телеканалом «Россия-24».

В ряде субъектов, по словам министра, решения, касающиеся прививок, уже были приняты. Университеты провели соответствующую работу.

Российские вузы, как стало известно ранее, начнут новый учебный год в гибридном формате. Лекции будут проходить в режиме онлайн, а практические занятия — в аудиториях.