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Регионам позволили самим решать вопрос о вакцинации педагогов вузов

  /   Обновлено: 20 августа 2021 21:38
Общество
Регионам позволили самим решать вопрос о вакцинации педагогов вузов
pixabay.com

Москва, 20 августа. Региональные власти смогут самостоятельно решать, следует ли вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для преподавателей вузов, заявили в Минобрнауки России.

С наступлением учебного года новые противоэпидемические меры для российских вузов не появятся. На это указал министр науки и высшего образования Валерий Фальков в беседе с телеканалом «Россия-24».

В ряде субъектов, по словам министра, решения, касающиеся прививок, уже были приняты. Университеты провели соответствующую работу.

Российские вузы, как стало известно ранее, начнут новый учебный год в гибридном формате. Лекции будут проходить в режиме онлайн, а практические занятия — в аудиториях.

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минобрнауки вакцинация вузы фальков
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