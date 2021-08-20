Байден ввел санкции против двух компаний и двух судов России из-за «СП-2»

Вашингтон, 20 августа. Санкционные списки США пополнились двумя зарегистрированными в РФ компаниями и двумя судами, ходящими по российским флагом. Указ об этом подписан главой Белого дома Джо Байденом.

Ограничения коснулись АО «Нобилити» и страховой компании «Константа». В тот же список вошли суда «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета», говорится в заявлении американского минфина.

Поводом для введения санкций послужило строительство газопровода «Северный поток — 2». В черный список США также были внесены несколько структур и судов, против которых ранее уже были введены ограничения из-за трубопровода. Подписанный Байденом указ позволяет Белому дому вводить санкции против ряда российских трубопроводов, использующихся для экспорта энергоносителей.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель ранее провели переговоры, в ходе которых обсудили проект «Северный поток — 2». В рамках встречи стороны затронули тему достигнутых с США соглашений о вводе в эксплуатацию газопровода.