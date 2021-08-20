Глава афганской диаспоры в Петербурге рассказал о положении сбежавших от талибов сограждан

Санкт-Петербург, 20 августа. Председатель правления афганской диаспоры Санкт-Петербурга Бахтияр Голь Мохаммад Наби рассказал о судьбе сограждан, сбежавших от талибов.

По его словам, на текущий момент в России находятся шесть человек, которые приехали в страну во время Евро-2020. В этот период радикальное движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) взяло под контроль провинции, где проживали болельщики из Афганистана. В связи с этим возвращаться стало действительно опасно.

Наби также прокомментировал материал издания «Новая газета», в котором журналисты утверждали, что российские власти якобы пытаются насильно выслать афганцев на верную смерть.

«Они неправильно истолковали мои слова. Они в данный момент находятся на территории Российской Федерации. В безопасном месте. Никто их на расстрел не отправлял», — объяснил он в беседе с изданием «Невские новости».

Глава диаспоры также отметил, что сейчас решается вопрос о легализации нахождения граждан Афганистана в России. Юристы уже подали повторную апелляцию и надеются на успех.

Ранее МИД России назвал президента Афганистана Ашрафа Гани ответственным за ситуацию в республике. Дипломаты отметили, что в течение последних трех лет ничего не было сделано для стабилизации ситуации в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.