Байден: США не гарантируют эвакуацию всех американцев из Афганистана

Вашингтон, 20 августа. США планируют вывести из Афганистана всех американских граждан, но гарантировать полную эвакуацию Вашингтон не может. Об этом заявил глава государства Джо Байден.

Американские военные пробудут в захваченном талибами Афганистане до 31 августа. При необходимости этот срок продлят, заявил президент США в интервью телеканалу ABC.

«Если там будут оставаться американские граждане, мы останемся, чтобы всех их вывезти», — заявил Байден.

Он отказался давать обещание, что военные вывезут всех граждан США, которые сейчас находятся в Афганистане. По некоторым оценкам, их количество может достигать 15 тысяч человек. Вашингтон также намерен эвакуировать и 50-65 тысяч афганцев.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец ранее объяснил, почему военные США сбежали из Афганистана, бросив тысячи единиц техники и вооружения. Оборудование стоимостью в миллионы долларов досталось радикальному движению «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.