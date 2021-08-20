Байден: саммит G7 по Афганистану пройдет в виртуальном формате

Вашингтон, 20 августа. Саммит «Большой семерки» по Афганистану запланирован на следующую неделю. Он состоится в виртуальном формате, заявил президент США Джо Байден.

Решение о проведении саммита G7 было принято Байденом совместно с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. На онлайн-встрече будет обсуждаться совместный подход к ситуации в Афганистане, передает Белый дом.

«Они договорились провести виртуальную встреу лидеров G7 на следующей неделе, чтобы обсудить общую стратегию и подход», — говорится в сообщении.

Соединенные Штаты планируют вывести из Афганистана всех американских граждан. Однако гарантировать полную эвакуацию Белый дом не может, рассказал глава государства Джо Байден.