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Байден: саммит G7 по Афганистану пройдет в виртуальном формате
Политика
Байден: саммит G7 по Афганистану пройдет в виртуальном формате
Global Look Press  /  Chris Kleponis / Keystone Press Agency

Вашингтон, 20 августа. Саммит «Большой семерки» по Афганистану запланирован на следующую неделю. Он состоится в виртуальном формате, заявил президент США Джо Байден.

Решение о проведении саммита G7 было принято Байденом совместно с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. На онлайн-встрече будет обсуждаться совместный подход к ситуации в Афганистане, передает Белый дом.

«Они договорились провести виртуальную встреу лидеров G7 на следующей неделе, чтобы обсудить общую стратегию и подход», — говорится в сообщении.

Соединенные Штаты планируют вывести из Афганистана всех американских граждан. Однако гарантировать полную эвакуацию Белый дом не может, рассказал глава государства Джо Байден.

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