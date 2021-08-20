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Депутат Федоров призвал Россию отменить верховенство американского однополярного мира
Политика
Депутат Федоров призвал Россию отменить верховенство американского однополярного мира
eafedorov.ru  /  ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ

Санкт-Петербург, 20 августа. России следует отменить верховенство американского однополярного мира. Об этом заявил депутат Госдумы, член Центрального политсовета «Единой России» Евгений Федоров.

Парламентарий принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». В ходе мероприятия обсуждался новый законопроект, который предусматривает запрет на въезд в страну лицам, совершающим русофобские действия.

Федорову задали вопрос, готова ли Россия действовать по примеру США в вопросах, которые касаются людей, угрожающих американским гражданам.

«Американцы создали однополярную империю, поэтому они распространяют свои законы на всех», — сказал депутат.

Парламентарий привел в пример ситуацию с NASDAQ. Биржа издала циркуляр, в котором сказано, что организации для регистрации должны иметь в составе руководства трансгендеров и одного афроамериканца.

«Российская компания МегаФон будет выполнять этот приказ? А ты не можешь заниматься экономической деятельностью в России, не регистрируясь в американской системе или в английском правосудии», — объяснил Федоров.

Он отметил, что России следует восстановить политический суверенитет и отменить верховенство американского однополярного мира.

«Изменить принципы эмиссии, с какой стати у нас на рубле даже нет отражения, что это рубль отражается в российской экономике? А это ценная бумага обособленного субъекта ЦБ», — возмутился политик.

Федоров подчеркнул, что вопросы касаются экономики и политики. Однако это значительно меняет ситуацию в стране.

Ранее стало известно, что США ввели новые ограничительные меры против России. Под действие ограничений попали лица, которые принимали участие в проекте «Северный поток — 2».

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россия госдума федоров
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