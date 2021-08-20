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Жена Джигана спровоцировала слухи о новой беременности
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Жена Джигана спровоцировала слухи о новой беременности
instagram.com  /  @iamgeegun

Афины, 20 августа. Известная модель и бизнесвумен Оксана Самойлова поделилась в Instagram снимком из Греции. На фото она наслаждается отдыхом со своими детьми.

Супруга музыканта Дениса Устименко-Вайнштейна (Джиган) посадила себе на руки сына Давида. Рядом с ней находятся красавицы-дочери Ариела, Лея и Майя.

«Сегодня наш заключительный ужин на этом острове, и я этому рада как никогда. Завтра наконец-то домой. И вопрос дня: сколько детей на фото?» — поинтересовалась Самойлова у подписчиков.

Публикация набрала более 700 тысяч лайков, под ней появились сотни комментариев. Поклонники решили, что Самойлова снова беременна, многих обрадовала эта новость.

«Вопрос с подвохом. Вообще четверо, но, может, пятый уже в животе»;

«Я думаю она и себя подразумевает, мол, и сама хоть и взрослая, но тоже ребннок своих родителей. А может, беременна»;

«Судя по лицам девочек, они уже знают ответ на этот вопрос», — отреагировали пользователи.

Ранее поп-король Филипп Киркоров устроил шикарную вечеринку в одном из греческих заведений. Мероприятие, которое посетили рэпер Джиган и Оксана Самойлова, обернулось битьем посуды.

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дети самойлова джиган
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