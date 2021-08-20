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Общество
Американский блогер сравнил любовь русских и американцев к молоку
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Американский блогер сравнил любовь русских и американцев к молоку
Общество
Американский блогер сравнил любовь русских и американцев к молоку
pixabay.com  /  Couleur

Москва, 20 августа. Американский путешественник, пожив в России, заметил любовь россиян и американцев к молоку и поделился, насколько по-разному она проявляется в обеих странах.

Поначалу блогеру показалось, что русские — настоящие фанаты молока, поскольку подают его со многими блюдами. Чаще всего это горячая выпечка, но также и вареный молодой картофель, свежее теплое варенье, садовые ягоды. Ну и, конечно, молочная каша на завтрак. Стоит отметить и любовь россиян к молочным продуктам, большинства из которых в Америке даже нет.

Однако американцев тоже можно назвать настоящими любителями молока, считает блогер. Американские дети всегда завтракают хлопьями с молоком, а на обед в школе всегда получают пакет с этим напитком. Чтобы задобрить Санту на Рождество, ставят чашку с молоком и печеньем. А объемов, которыми продается этот напиток в супермаркетах, даже нет в России. Американцы покупают молоко по четыре литра, рассказал блогер на своем канале «Американец о России».

Каких продуктов не хватает россиянину в Китае, рассказал студент из России Макс Колгин. Он составил список из пяти вещей, которых ему стало остро не хватать во время учебы в КНР.

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