«Нужно вернуться к истокам»: депутат Федоров назвал эффективный способ борьбы с русофобами

Санкт-Петербург, 20 августа. Депутат Государственной думы Евгений Федоров прокомментировал запрет на въезд в Россию для граждан Киргизии и Казахстана за нападение на россиянина на национальной почве.

По его словам, такое решение в отношении этих людей не является наказанием. Это защитный механизм от нежелательных в России лиц. Для наказания необходимо использовать другой инструмент.

«Нужно вернуться к истокам. Проблема русофобии родилась не сегодня», — сказал он в ходе пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Федоров подчеркнул, что понятие «русский народ» является растяжимым. Еще во времена Киевской руси уже существовало 140 этносов, и всех объединяло Русское государство.

«Вот эти русофобы, живущие в Туркестане, эти территории принадлежат к нашему Отечеству? Понятно, что территории вышли из состава Отечества, но формально не вышли», — подчеркнул политик.

Не существует ни одного документа о том, что Казахстан вышел из состава Советского Союза. Есть только документ о его суверенитете, а любой союз состоит из суверенных государств. Поэтому необходимо вернуться к позиции права, вернуть эти территории в понятие единого Отечества, резюмировал он.

Ранее стало известно, что в Госдуме подготовили законопроект о запрете въезда в Россию. Подобные меры будут применяться к иностранцам, которые позволяют себе русофобские выходки.