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Юнармейцы нарисовали портрет героя СССР на стене военкомата в Солнечногорске
Армия
Юнармейцы нарисовали портрет героя СССР на стене военкомата в Солнечногорске
фото пресс-службы Юнармии

Солнечногорск, 20 августа. В Солнечногорске появилось граффити с ветераном ВОВ Давидом Драгунским и участницей движения Юнармия Алиной Сорокиной. Арт-объект появился в рамках акции «Граффити Победы».

Изображение появилось на стене военкомата на улице Красной, юные художники изобразили на нем танк и дважды Героя Советского Союза Давида Драгунского. Рядом с ним была нарисована и Алина Сорокина, в рамках Всероссийского юнармейского форума «Дай пять!» именно она показала Министру обороны России Сергею Шойгу выставку городского поискового движения. Сорокина рассказала, что для нее стало большей честью оказаться изображенной рядом с героем ВОВ.

«Наши достижения в сравнении с подвигами фронтовиков, конечно, кажутся не такими значительными. Но мы стремимся быть достойными памяти Героев», — поделилась Алина.

Художникам пришлось израсходовать на масштабный рисунок несколько часов и полсотни баллончиков краски, но видно его будет издалека. Подобные рисунки в рамках акции появились уже в двадцати городах России, которые увековечили подвиги героев ВОВ.

Дважды Герой Советского Союза и генерал-полковник танковых войск Давид Драгунский родился в селе Святск и был призван в армию в 1933 году. Начало войны встретил в качестве курсанта Высшей военной академии им. Ворошилова, после окончания которой отправился на фронт. В 1943 году дослужился до звания командира 55-й гвардейской танковой бригады и принимал участие в боях на Курской дуге и освобождении Киева. Благополучно дошел до Берлина и в 1945 году принимал участие в Параде Победы на Красной площади. Был четырежды отмечен орденом Красного Знамени, орденом Суворова и двумя медалями «За оборону Кавказа». Из жизни ушел в 1992 году. В столетний юбилей генерал-полковника в 2009 году в Солнечногорске был установлен памятник в его честь.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу призвал руководителей регионов России продолжить поддержку детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».

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минобороны рф юнармия дорога памяти
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