Талибы попросили ООН продолжить гуманитарную работу в Афганистане

Кабул, 20 августа. Движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) обратилось к Организации Объединенных Наций (ООН) с просьбой продолжить деятельность в Афганистане, заверив ее представительство в Кабуле в своей поддержке.

По словам координатора ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиза Алакбарова, ее офис контактирует с руководством талибов уже 18 лет и сотрудничает с ним при оказании гуманитарной помощи республике.

#Afghanistan:



Afghan civilians continue to bear the brunt of the #Taliban takeover in the country where humanitarian needs remain critical among existing & newly displaced populations.



UN agencies @WHO @UNHumanRights @UNICEF @Refugees said at today’s press briefing in Geneva⬇️ pic.twitter.com/l9m1o0Xnfh — UN Geneva (@UNGeneva) August 17, 2021

Он пояснил, что в текущей ситуации будут произведены некоторые уточнения процесса взаимодействия, однако за последние дни не было принято каких-либо новых договоренностей между двумя сторонами. В частности, планируется проработать вопросы участия женщин в деятельности организации, чтобы им был обеспечен беспрепятственный доступ к рабочим местам, в том числе при проведении гуманитарных миссий.

Алакбаров рассказал, что необходимость этой поправки объясняется тем, что в некоторых районах страны данная проблема стоит острее, чем в других. При этом многое зависит от решения полевых командиров «Талибана», которые не имеют каких-либо «централизованных инструкций» и могут заниматься самоуправством.

Талибы захватили власть в Афганистане в результате активного наступления, начатого весной текущего года на фоне постепенного вывода иностранного контингента из страны. За несколько месяцев боевики заняли около двух третей территории государства, приграничные районы и окружили большинство провинциальных центров, которые впоследствии были захвачены менее чем за две недели, во многих случаях — практически без боя.

UPDATE: The Afghan ambassador in Tajikistan said that Ghani left with $169 million in cash stuffed in bags https://t.co/PoLYczOb2i — The Daily Beast (@thedailybeast) August 18, 2021

Затем, не встречая сопротивления, талибы вошли в столицу, после чего президент Ашраф Гани бежал из Кабула, предположительно похитив около 169 млн долларов из казны. Несмотря на относительно спокойную обстановку в столице, тысячи людей прорывались на территорию аэропорта, стараясь покинуть страну. Это привело к череде смертей из-за давки в толпе и падений беженцев с крыльев и шасси самолетов в попытках попасть на рейс.

При этом конфликт значительно ухудшил гуманитарную ситуацию в Афганистане. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения, призвав мировое сообщество обеспечить финансирование работы различных миссий и проектов в объеме 6,6 млн долларов, чтобы помочь населению страны. ВОЗ указала на рост количества пациентов с травмами, полученными в ходе боев, и приток больных диареей, венерологическими заболеваниями и COVID-19.

U.S. and the #IMF Apply a Financial Squeeze on the #Taliban. (⁦@nytimes⁩)



“Most of the Afghan central bank’s reserves are frozen at the Federal Reserve. And the International Monetary Fund will block more than $400 million in aid.”#Afghanistan https://t.co/87sqdT5kMd — Alex Guiden (@AlexGuiden) August 19, 2021

Также негативно сказался на обстановке отказ Международного валютного фонда от предоставления Кабулу транша в размере 400 млн долларов из-за неясности со статусом руководства страны и заморозка счетов бывших афганских властей в США.

1 Организация запрещена на территории РФ.