Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 21:24
21:24
Весь мир
Анонс конституции и конференция НАТО: что произошло в Афганистане за 20 августа
21:21
Политика
Байден: США не гарантируют эвакуацию всех американцев из Афганистана
21:19
Политика
Байден: саммит G7 по Афганистану пройдет в виртуальном формате
21:16
Политика
Байден ввел санкции против двух компаний и двух судов России из-за «СП-2»
21:12
Политика
Глава афганской диаспоры в Петербурге рассказал о положении сбежавших от талибов сограждан
21:12
Общество
Капитан запаса ЧФ объяснил, почему Украина не в состоянии вернуть мощь своего флота
21:11
Весь мир
Талибы попросили ООН продолжить гуманитарную работу в Афганистане
21:10
Политика
Депутат Федоров призвал Россию отменить верховенство американского однополярного мира
21:09
Шоу-бизнес
Жена Джигана спровоцировала слухи о новой беременности
21:05
Общество
Американский блогер сравнил любовь русских и американцев к молоку
Все новости

Талибы попросили ООН продолжить гуманитарную работу в Афганистане
Весь мир
Талибы попросили ООН продолжить гуманитарную работу в Афганистане
Global Look Press  /  ONSC/dpa

Кабул, 20 августа. Движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) обратилось к Организации Объединенных Наций (ООН) с просьбой продолжить деятельность в Афганистане, заверив ее представительство в Кабуле в своей поддержке.

По словам координатора ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиза Алакбарова, ее офис контактирует с руководством талибов уже 18 лет и сотрудничает с ним при оказании гуманитарной помощи республике.

Он пояснил, что в текущей ситуации будут произведены некоторые уточнения процесса взаимодействия, однако за последние дни не было принято каких-либо новых договоренностей между двумя сторонами. В частности, планируется проработать вопросы участия женщин в деятельности организации, чтобы им был обеспечен беспрепятственный доступ к рабочим местам, в том числе при проведении гуманитарных миссий.

Алакбаров рассказал, что необходимость этой поправки объясняется тем, что в некоторых районах страны данная проблема стоит острее, чем в других. При этом многое зависит от решения полевых командиров «Талибана», которые не имеют каких-либо «централизованных инструкций» и могут заниматься самоуправством.

Талибы захватили власть в Афганистане в результате активного наступления, начатого весной текущего года на фоне постепенного вывода иностранного контингента из страны. За несколько месяцев боевики заняли около двух третей территории государства, приграничные районы и окружили большинство провинциальных центров, которые впоследствии были захвачены менее чем за две недели, во многих случаях — практически без боя.

Затем, не встречая сопротивления, талибы вошли в столицу, после чего президент Ашраф Гани бежал из Кабула, предположительно похитив около 169 млн долларов из казны. Несмотря на относительно спокойную обстановку в столице, тысячи людей прорывались на территорию аэропорта, стараясь покинуть страну. Это привело к череде смертей из-за давки в толпе и падений беженцев с крыльев и шасси самолетов в попытках попасть на рейс.

При этом конфликт значительно ухудшил гуманитарную ситуацию в Афганистане. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения, призвав мировое сообщество обеспечить финансирование работы различных миссий и проектов в объеме 6,6 млн долларов, чтобы помочь населению страны. ВОЗ указала на рост количества пациентов с травмами, полученными в ходе боев, и приток больных диареей, венерологическими заболеваниями и COVID-19.

Также негативно сказался на обстановке отказ Международного валютного фонда от предоставления Кабулу транша в размере 400 млн долларов из-за неясности со статусом руководства страны и заморозка счетов бывших афганских властей в США.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Талибы попросили ООН продолжить гуманитарную работу в Афганистане
афганистан оон талибы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru