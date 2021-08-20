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Новая возлюбленная Мамаева назвала его экс-супругу «подлой бабенкой»
Шоу-бизнес
Новая возлюбленная Мамаева назвала его экс-супругу «подлой бабенкой»
instagram.com  /  @nadihope

Москва, 20 августа. Новая возлюбленная игрока «Ростова» Павла Мамаева, блогер Надежда Санько раскритиковала его экс-супругу, модель Алану Мамаеву.

Нынешняя и бывшая женщины футболиста продолжают нелестно отзываться друг о друге в соцсетях. Роман бывшего мужа с Санько Мамаева называла двойным ударом в спину, поскольку она считала блогера своей подругой. Модель делилась с ней личными деталями и даже советовалась насчет адвоката при разводе.

По словам новой возлюбленной игрока «Ростова», в их отношениях все замечательно, а нападки хейтеров только укрепляют эту связь. Разговаривать про экс-супругу футболиста Санько не хочет, но при этом все же отпускает колкости в ее адрес.

«Не знаю, наркоманка она или нет, не брала у нее анализы. Зато уверена, что она трусливая, неадекватная, подлая бабенка, у которой нет ни капли благородства», — заявила блогер во время общения с подписчиками в Instagram.

У новой избранницы Мамаева есть сын от бывшего мужа, но она пока не знакомит ребенка с футболистом, поскольку мальчик находится с отцом. По словам Санько, ее экс-супруг очень религиозен, и она развелась с ним, так как не смогла жить в жестких условиях.

Хотя Павел Мамаев официально развелся с бывшей женой, судебные разбирательства между ними продолжаются. Например, игрок «Ростова» подал иск, чтобы отнять у экс-супруги дочь. Алана Мамаева назвала это обращение позором.

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мамаева знаменитости санько
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