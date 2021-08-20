Суслики из ботанического сада ЧелГУ ушли в спячку до апреля

Челябинск, 20 августа. Посетители ботанического сада ЧелГУ обеспокоены из-за отсутствия некоторых зверьков. Многие не обнаружили на привычном месте сусликов.

Сотрудники сада рассказали, что животные уходят в спячку. Для них это абсолютно нормальное явление. В скором времени и другие животные ботанического сада в Челябинске тоже уйдут в спячку. Она продлится до апреля. Что касается сусликов, они чаще всего питаются растениями и насекомыми. Зверьки живут в норах.

Челябинцы очень любят наблюдать за жизнью сусликов. Однако далеко не все посетители ботанического сада знают, как правильно вести себя с такими зверьками. Например, им нельзя давать чипсы и булочки. Тем не менее в вольере со зверями часто оказываются кусочки такой еды.

В этом году из-за аномально теплой зимы во многих регионах страны животные вышли из спячки раньше времени. Например, из-за чрезмерного тепла уже в феврале проснулись иркутские барсуки. Для специалистов столь ранний выход зверьков из спячки оказался неожиданным.