Англичанин перечислил блюда русской кухни, которые вызывают у него отвращение

Москва, 20 августа. Англичанин Шон Клитероу, женившийся на женщине из РФ, поделился своими размышлениями относительно русской кухни. Иностранец признался, что некоторые блюда он просто ненавидит.

По признанию англичанина, ему становится плохо только лишь от одних мыслей об ухе. Мужчина несколько раз пробовал это блюдо. Однако ему подавали нечто «с неясными кусочками чего-то внутри и рыбьим скелетом, как у кота в мультике». К тому же раньше мужчине не нравились пирожки с несладкими начинками. Позже Шон распробовал их и даже полюбил.

«Сначала впадаешь в шок, но потом они действительно оказываются очень вкусными и очень сытными», — рассказал американец.

Шону совсем не нравится магазинный квас. Однако приготовленный дома напиток кажется ему очень даже вкусным. Англичанин сравнил квас «с ребенком кока-колы и пива». Пиво в жаркий день нельзя пить. А вот квас заходит на ура, рассказал иностранец. Правда, к окрошке с квасом мужчина оказался не готов.

«Итак, вы находитесь в ресторане и заказали суп. Вы получаете тарелку, полную сырого нарезанного салата с налитым на него квасом. Я ждал, что все начнут смеяться. Но нет», — недоумевает Шон.

Как и многим другим иностранцам, Шону непонятна любовь русских к холодцу. Мужчина вспомнил, как однажды съел две тарелки этого блюда лишь из уважения к хозяевам дома, куда его позвали в гости. Холодец не нравится и многим американцам. Их отталкивает не только внешний вид, но и вкус.