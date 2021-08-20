Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 21:24
21:24
Весь мир
Анонс конституции и конференция НАТО: что произошло в Афганистане за 20 августа
21:21
Политика
Байден: США не гарантируют эвакуацию всех американцев из Афганистана
21:19
Политика
Байден: саммит G7 по Афганистану пройдет в виртуальном формате
21:16
Политика
Байден ввел санкции против двух компаний и двух судов России из-за «СП-2»
21:12
Политика
Глава афганской диаспоры в Петербурге рассказал о положении сбежавших от талибов сограждан
21:12
Общество
Капитан запаса ЧФ объяснил, почему Украина не в состоянии вернуть мощь своего флота
21:11
Весь мир
Талибы попросили ООН продолжить гуманитарную работу в Афганистане
21:10
Политика
Депутат Федоров призвал Россию отменить верховенство американского однополярного мира
21:09
Шоу-бизнес
Жена Джигана спровоцировала слухи о новой беременности
21:05
Общество
Американский блогер сравнил любовь русских и американцев к молоку
Все новости

Англичанин перечислил блюда русской кухни, которые вызывают у него отвращение
Общество
Англичанин перечислил блюда русской кухни, которые вызывают у него отвращение
wikipedia.org  /  Nikkolo / CC BY-SA 3.0

Москва, 20 августа. Англичанин Шон Клитероу, женившийся на женщине из РФ, поделился своими размышлениями относительно русской кухни. Иностранец признался, что некоторые блюда он просто ненавидит.

По признанию англичанина, ему становится плохо только лишь от одних мыслей об ухе. Мужчина несколько раз пробовал это блюдо. Однако ему подавали нечто «с неясными кусочками чего-то внутри и рыбьим скелетом, как у кота в мультике». К тому же раньше мужчине не нравились пирожки с несладкими начинками. Позже Шон распробовал их и даже полюбил.

«Сначала впадаешь в шок, но потом они действительно оказываются очень вкусными и очень сытными», — рассказал американец.

Шону совсем не нравится магазинный квас. Однако приготовленный дома напиток кажется ему очень даже вкусным. Англичанин сравнил квас «с ребенком кока-колы и пива». Пиво в жаркий день нельзя пить. А вот квас заходит на ура, рассказал иностранец. Правда, к окрошке с квасом мужчина оказался не готов.

«Итак, вы находитесь в ресторане и заказали суп. Вы получаете тарелку, полную сырого нарезанного салата с налитым на него квасом. Я ждал, что все начнут смеяться. Но нет», — недоумевает Шон.

Как и многим другим иностранцам, Шону непонятна любовь русских к холодцу. Мужчина вспомнил, как однажды съел две тарелки этого блюда лишь из уважения к хозяевам дома, куда его позвали в гости. Холодец не нравится и многим американцам. Их отталкивает не только внешний вид, но и вкус.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Англичанин перечислил блюда русской кухни, которые вызывают у него отвращение
еда иностранцы русская кухня
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru