Второй случай заболевания лихорадкой Эбола выявили в Кот-д’Ивуаре

Ямусукро, 18 августа. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о втором случае заболевания смертельным вирусом Эбола в Кот-д’Ивуаре.

Представитель учреждения Тарик Ясаревич поделился информацией о том, что по состоянию на 16 августа зафиксирован подтвержденный случай заражения и еще один предполагаемый. На данный момент выявлено девять человек, состоящих в контакте с больным пациентом. Сообщений о летальных исходах пока не поступало.

В организации подчеркнули, что обеспокоены возможностью распространения Эболы в самом густонаселенном и экономически развитом городе страны — Абиджане, с населением свыше четырех миллионов человек. Напомним, что инфекция передается при тесном контакте с жидкостями организма. Она вызывает сильную лихорадку и кровотечение.

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Подтвержденный случай заболевания диагностировали у 18-летней путешественницы из Гвинеи, которая приехала в Абиджан на автобусе, преодолев более 1500 километров (930 миль). Когда девушка покинула Гвинею, у нее уже наблюдались первые симптомы, которые продолжали усиливаться. В четверг ее госпитализировали с признаками лихорадки.

Представители министерства здравоохранения заявили, что они работают над установлением людей, которые, возможно, находились в контакте с девочкой в ее родном регионе на севере Гвинеи. Также сообщается, что Кот-д’Ивуар начал вакцинацию групп высокого риска в течение 48 часов после извещения о подтвержденном инциденте.

Ранее первое заражение и летальный исход от лихорадки Марбург зафиксировали в Гвинее. Возбудитель вируса относится к тому же классу, что и вызывающий Эболу.