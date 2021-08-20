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Шойгу призвал глав регионов продолжить поддержку юнармейского движения
Армия
Шойгу призвал глав регионов продолжить поддержку юнармейского движения
Пресс-служба Министерства обороны РФ

Москва, 20 августа. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу призвал руководителей регионов России продолжить поддержку детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».

Он напомнил, что к настоящему моменту движение достигло всероссийского масштаба, поэтому оно нуждается с создании разветвленной инфраструктуры.

«С учетом того, что сейчас идет формирование бюджетов субъектов Федерации, надо понимать, что в ваших бюджетах заложено на развитие и содержание «Юнармии», юнармейского движения, что заложено на создание домов «Юнармии», поддержание ее мероприятий на следующий год. И дальше, надеюсь, будем работать вместе с вами в этом направлении», — сказал Шойгу в ходе селекторного совещания с участием глав регионов РФ, командующих войсками и Северным флотом.

Он также призвал уделять особое внимание созданию центров начальной военной подготовки «Авангард», отметив, что Минобороны РФ обеспечит их техникой и другим имуществом, которое необходимо таким центрам.

Ранее глава Минобороны РФ рассказал о самых интересных экспозициях на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Шойгу посоветовал гостям мероприятия обратить внимание на кластер, связанный с современными технологиями искусственного интеллекта и IT, передает RT.

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Все новости / Армия / Шойгу призвал глав регионов продолжить поддержку юнармейского движения
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