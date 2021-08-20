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Власти Уганды готовы принять тысячи афганских беженцев

  /   Обновлено: 20 августа 2021 21:11
Весь мир
Власти Уганды готовы принять тысячи афганских беженцев
Федеральное агентство новостей  / 

Кампала, 20 августа. Правительство Уганды примет беженцев из Афганистана по просьбе США, сообщает Telegram-канал «Африканистика».

Восточноафриканская страна довольно давно занимается размещением людей, спасающихся от различных военных конфликтов. В настоящее время там находится около 1,4 миллиона вынужденных переселенцев из Южного Судана.

«Вчера правительство США обратилось с просьбой к президенту Йовери Мусевени, который согласился принять беженцев», — приводит слова пресс-секретаря Министерства по чрезвычайным ситуациям Уганды редакция «Африканистики».

Предполагается, что переселенцы проведут в восточноафриканской стране около трех месяцев, после чего власти США решат, куда их направлять дальше.

Власти Уганды готовы принять тысячи афганских беженцев
wikipedia.org  / DVIDSHUB / Public Domain

Обострение ситуации в Афганистане произошло сразу после вывода военного контингента США с территории республики. Боевики запрещенного в России движения «Талибан»1 провели стремительную наступательную операцию, во время которой захватили власть. Ранее, 16 августа, члены организации без боя вошли в столицу — город Кабул, после чего объявили о завершении войны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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