Уагадугу, 18 августа. Более 47 человек, включая 14 военнослужащих, погибли на севере Буркина-Фасо в результате нападения боевиков.

Радикалы устроили засаду между городами Арбинда и Горгаджи, расположенными в регионе Сахель. Вооруженным силам страны удалось уничтожить 16 преступников. Остальные скрылись с места происшествия.

Уже более четырех лет в республике идет активная борьба с терроризмом. На ее территории действуют ячейки ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) и других радикальных движений.

С начала августа уже 94 мирных жителя и солдата из вспомогательных подразделений армии погибли в результате нападений радикалов на северо-востоке Буркина-Фасо. Зачастую жертвами вербовщиков становятся молодые люди.

Они примыкают к вооруженным группировкам из-за безработицы, проблем в социальной сфере государства и низкого качества жизни. С 2015 по 2021 год в результате нападений погибло более тысячи граждан страны, а внутренняя обстановка остается напряженной.

В этих условиях власти делают все возможное для решения конфликта. Ранее в результате атаки боевиков на общину, расположенную на северо-западе Буркина-Фасо, погибло 12 солдат и еще 7 пропало без вести.

1 Организация запрещена на территории РФ.