Житель Саратовской области предстанет перед судом за изнасилование женщины

Саратов, 20 августа. В Марксе завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в изнасиловании женщины.

Согласно данным следствия, злоумышленник вместе со своим приятелем находился возле общежития по улице Ленина. В этот момент из подъезда вышла женщина, на которую и напал обвиняемый. Мужчина изнасиловал ее, после чего жестоко избил.

Пострадавшая была госпитализирована с множественными травмами. Правоохранителям удалось задержать насильника. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ. Также установлено, что фигурант был ранее судим. Материалы уголовного дела направлены в городской суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

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