Юрист Барсова рассказала о недоверии россиян к вакцинации от коронавируса

Санкт-Петербург, 20 августа. Препарат «Спутник V», как показывают клинические испытания, безопасен, однако некоторые россияне скептически относятся к вакцинации, рассказала юрист Алена Барсова.

Она напомнила, что Россия — первая в мире страна, выпустившая вакцину от коронавируса. При этом, по словам Барсовой, темпы вакцинации в России оставляют желать лучшего, что связано с недоверием со стороны ряда граждан к этой процедуре. Как отметила юрист, ситуация с прививками напоминает попытку засеять Россию картофелем во времена Петра I.

Кроме того, Барсова ответила на вопрос о перспективах введения в РФ принудительной вакцинации, как в Израиле. Она указала, что граждан Израиля прививали в рамках клинического исследования. Если же препарат дошел до третьей фазы, то его можно считать безопасным, объяснила специалист.

«Мы не Израиль, не вся территория доступна и проблема недоверия к прививкам. Страх перед ними - это не только проблема РФ. Всемирная организация здравоохранения назвала недоверие к вакцинам одной из проблем всего населения земли наряду с бедностью и нехваткой питьевой воды», — рассказала Алена Барсова в эфире Медиагруппы «Патриот».

Петербургские ученые ранее выяснили, что вакцинация способна снизить риск тяжелого течения COVID-19 в пять раз. При этом те, кто получил только первый компонент препарата «Спутник V» обезопасили себя от сложностей в связи с коронавирусом более чем на 30%.