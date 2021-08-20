Российские школьники начнут новый учебный год в очном формате

Москва, 20 августа. Образовательные учреждения России готовы выполнить связанные с пандемией требования, рассказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Никакого дистанционного обучения в начале нового учебного года не будет, все дети с 1 сентября должны пойти в школу, заявила Кузнецова. Такое решение было принято в ходе встречи с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Почти все образовательные учреждения вернулись к очному формату в 2021 году, пишет РИА Новости.

Кравцов в рамках педагогического форума в Пензе 18 августа заявил, что Минпросвещения России не намерено отказываться от традиционной очной системы обучения. Однако учебный год начнется с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, установленных в связи с пандемией коронавируса. Информационные технологии являются лишь дополнением к традиционной системе обучения.