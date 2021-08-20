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Детский центр в Пензе незаконно тратил средства субсидии на зарплаты педагогам

  /   Обновлено: 20 августа 2021 20:48
Происшествия
Детский центр в Пензе незаконно тратил средства субсидии на зарплаты педагогам
ФБА «Экономика сегодня»

Пенза, 20 августа. Прокуратура проверила МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» и выявила нарушения. Субсидии незаконно шли на зарплату работников детского центра.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что детский юношеский центр нарушил бюджетное соглашение и выплатил муниципальные средства педагогам.

По факту нарушения возбуждено дело об административном правонарушении. Директор детского центра получил штраф в размере 10 тыс. рублей по решению суда.

Тем временем российское правительство выступило с предложением не забирать субсидии в объеме 12,7 млрд рублей из выручки пилотных мусоросжигающих тепловых электростанций (МТЭС), которые возводят в Татарстане и Подмосковье.

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