Пенза, 20 августа. Прокуратура проверила МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» и выявила нарушения. Субсидии незаконно шли на зарплату работников детского центра.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что детский юношеский центр нарушил бюджетное соглашение и выплатил муниципальные средства педагогам.

По факту нарушения возбуждено дело об административном правонарушении. Директор детского центра получил штраф в размере 10 тыс. рублей по решению суда.

Тем временем российское правительство выступило с предложением не забирать субсидии в объеме 12,7 млрд рублей из выручки пилотных мусоросжигающих тепловых электростанций (МТЭС), которые возводят в Татарстане и Подмосковье.