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В Туле двухлетний мальчик выпал из окна третьего этажа
Происшествия
В Туле двухлетний мальчик выпал из окна третьего этажа
 /  pixabay.com

Тула, 20 августа. Тело двухлетнего ребенка с признаками падения с высоты было обнаружено возле многоквартирного дома на Гарнизонном проезде. Мальчик выпал из окна третьего этажа.

Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у ребенка различные травмы, сейчас его жизни ничего не угрожает.

В момент ЧП мальчик находился в квартире со старшей сестрой. По факту произошедшего сотрудники регионального Следственного комитета проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

На днях в Ленобласти падение двухлетнего ребенка из окна квартиры закончилось летальным исходом. Мальчик разбился насмерть, выпав с 16-го этажа жилого дома в Кудрово.

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