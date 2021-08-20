В Туле двухлетний мальчик выпал из окна третьего этажа

Тула, 20 августа. Тело двухлетнего ребенка с признаками падения с высоты было обнаружено возле многоквартирного дома на Гарнизонном проезде. Мальчик выпал из окна третьего этажа.

Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у ребенка различные травмы, сейчас его жизни ничего не угрожает.

В момент ЧП мальчик находился в квартире со старшей сестрой. По факту произошедшего сотрудники регионального Следственного комитета проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

На днях в Ленобласти падение двухлетнего ребенка из окна квартиры закончилось летальным исходом. Мальчик разбился насмерть, выпав с 16-го этажа жилого дома в Кудрово.