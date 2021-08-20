Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 21:22
21:21
Политика
Байден: США не гарантируют эвакуацию всех американцев из Афганистана
21:19
Политика
Байден: саммит G7 по Афганистану пройдет в виртуальном формате
21:16
Политика
Байден ввел санкции против двух компаний и двух судов России из-за «СП-2»
21:12
Политика
Глава афганской диаспоры в Петербурге рассказал о положении сбежавших от талибов сограждан
21:12
Общество
Капитан запаса ЧФ объяснил, почему Украина не в состоянии вернуть мощь своего флота
21:11
Весь мир
Талибы попросили ООН продолжить гуманитарную работу в Афганистане
21:10
Политика
Депутат Федоров призвал Россию отменить верховенство американского однополярного мира
21:09
Шоу-бизнес
Жена Джигана спровоцировала слухи о новой беременности
21:05
Общество
Американский блогер сравнил любовь русских и американцев к молоку
21:04
Весь мир
Федеральный судья частично заблокировал миграционную программу Байдена
Все новости

Власти одной из провинций Нигерии призвали население самостоятельно защищаться от боевиков
Весь мир
Власти одной из провинций Нигерии призвали население самостоятельно защищаться от боевиков
facebook.com  /  @MuhammaduBuhari

Абуджа, 20 августа. Губернатор северо-западного штата Кацина Амину Масари обвинил граждан в непрекращающихся нападениях радикалов.

Чиновник призвал мирное население встать на защиту родины и посоветовал людей взять в руки оружие для самообороны, сообщает Telegram-канал «Ты ли это, Африка?».

Во время рабочей поездки в одну из общин города Джибиа чиновник заявил, что жители не должны «покорно относиться к угрозам террористов». Сразу после такого комментария население Нигерии обвинило руководство государства в неспособности решить проблему. Власти африканской страны пытаются переложить ответственность за кризис безопасности на мирных граждан.

Власти одной из провинций Нигерии призвали население самостоятельно защищаться от боевиков
Global Look Press  / © / Xinhua

По мнению нигерийцев, призыв приобретать оружие для борьбы с радикальными группировками еще больше эскалирует обстановку внутри страны. Примечательно, что за аналогичные высказывания резкой критике подвергли министра обороны Башира Салихи Магаши.

Ранее ФАН сообщал, что боевики захватили 15 студентов и пять сотрудников сельскохозяйственного колледжа в северной провинции Замфара. По данным ООН, с декабря 2020 года бандиты похитили более 950 учащихся по всей Нигерии. Большинство из них освободили после переговоров с местными властями.

Правительство государства идет у них на поводу у банд, которые похищают людей с целью наживы. Политики выплачивают радикалам деньги за освобождение жертв вместо того, чтобы урегулировать ситуацию в стране.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Власти одной из провинций Нигерии призвали население самостоятельно защищаться от боевиков
боевики африка оружие нигерия Кацина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru