Власти одной из провинций Нигерии призвали население самостоятельно защищаться от боевиков

Абуджа, 20 августа. Губернатор северо-западного штата Кацина Амину Масари обвинил граждан в непрекращающихся нападениях радикалов.

Чиновник призвал мирное население встать на защиту родины и посоветовал людей взять в руки оружие для самообороны, сообщает Telegram-канал «Ты ли это, Африка?».

Во время рабочей поездки в одну из общин города Джибиа чиновник заявил, что жители не должны «покорно относиться к угрозам террористов». Сразу после такого комментария население Нигерии обвинило руководство государства в неспособности решить проблему. Власти африканской страны пытаются переложить ответственность за кризис безопасности на мирных граждан.

Global Look Press / © / Xinhua

По мнению нигерийцев, призыв приобретать оружие для борьбы с радикальными группировками еще больше эскалирует обстановку внутри страны. Примечательно, что за аналогичные высказывания резкой критике подвергли министра обороны Башира Салихи Магаши.

Ранее ФАН сообщал, что боевики захватили 15 студентов и пять сотрудников сельскохозяйственного колледжа в северной провинции Замфара. По данным ООН, с декабря 2020 года бандиты похитили более 950 учащихся по всей Нигерии. Большинство из них освободили после переговоров с местными властями.

Правительство государства идет у них на поводу у банд, которые похищают людей с целью наживы. Политики выплачивают радикалам деньги за освобождение жертв вместо того, чтобы урегулировать ситуацию в стране.