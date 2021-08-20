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Суверенный совет Судана обсудил формирование избирательной комиссии и конституцию
Весь мир
Суверенный совет Судана обсудил формирование избирательной комиссии и конституцию
wikipedia.org  /  Ahmed Rabea / CC BY-SA 2.0

Хартум, 20 августа. Председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан обсудил с членами ведомства вопрос о создании двух комитетов — по формированию избирательной комиссии и по разработке конституции.

После свержения в апреле 2019 года бывшего режима во главе с президентом Омаром аль-Баширом в стране продолжается переходный период. В структурах власти участвуют представители гражданского и военного крыла, а также входящие в состав Революционного фронта вооруженные движения, подписавшие в октябре 2020 года Джубинское мирное соглашение.

По итогам заседания Суверенного совета, состоявшегося в Президентском дворце в Хартуме, его пресс-секретарь Мухаммед аль-Факи Сулейман сообщил, что Аль-Бурхан назначил ряд чиновников для обсуждения вопроса о создании двух комитетов, предусмотренных в регулирующем переходный период Конституционном документе.

«Подготовка к выборам требует серьезного обсуждения. Необходимо решить, каким образом распределять округа, использовать статистику и номера актов гражданского состояния», — добавил Аль-Факи.

Он призвал все политические силы принять активное участие в обсуждении, а также провести семинары по вопросам электорального процесса. Ожидается, что всеобщие выборы в Судане состоятся в конце 2022 года, по окончании 39-месячного переходного периода.

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