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Власти ДРК сделают язык жестов официальным
Весь мир
Власти ДРК сделают язык жестов официальным
pixabay.com  / 

Киншаса, 20 августа. Правительство Демократической Республики Конго планирует сделать язык жестов пятым в списке официальных: суахили, лингала, киконго и тшилуба. Он появится в школах, чтобы помочь глухонемым детям социализироваться.

«Это сообщество людей, которые долгое время считались маргиналами из-за проблем с коммуникацией», — заявила в интервью Би-би-си министр ДРК по делам людей с ограниченными возможностями Ирен Эсамбо.

Представители власти рассказали о случаях, когда люди не могли получить достойного медицинского обслуживания, погибая от невозможности объяснить врачу проблему в сжатые сроки, а также проигрывали судебные дела, будучи невиновными.

В течение следующих тридцати дней эксперты по языку жестов из разных регионов страны встретятся, чтобы договориться о единой схеме знаков, которую введут в школах. Помимо этого, правительство планирует создать и растиражировать таблицу для сурдоперевода.

По оценкам экспертов за 2012 год, в Демократической Республике Конго около двух миллионов человек имеют проблемы с речью или слухом. В наши дни жестовый язык признан официальным более чем в 40 странах мира, прежде всего в Европе. В Африке считается таковым в четырех государствах: Кении, Южной Африке, Уганде и Зимбабве.

Ранее в Казани прошел фестиваль жестового языка в трех номинациях: индивидуальное исполнение, ансамбль, художественное слово.

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