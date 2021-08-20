Анонс конституции и конференция НАТО: что произошло в Афганистане за 20 августа

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События в Афганистане и вокруг него не сходят с заголовков мировых СМИ. О том, какие политические изменения могут произойти в Исламской Республике в ближайшие дни и какая дипломатическая миссия первой посетит Кабул с момента прихода к власти боевиков радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) — читайте в материале международной редакции ФАН.

Новая конституция

Представитель политбюро движения «Талибан» Мухаммад Наим заявил, что при талибах у Афганистана появится новая конституция.

«Сейчас нужно обеспечить нужды народа, преодолеть вакуум, а затем предпринимать другие шаги. Но в целом необходима новая конституция», — сообщил он в интервью РИА Новости.

Наим также подчеркнул, что говорить о форме правления в стране пока преждевременно. Тем не менее он анонсировал, что информация о министерствах и управлении страной прояснится в течение нескольких дней.

«На данный момент мы не объявляли о создании «Исламского эмирата Афганистан», но мы с самого начала заявили о своем желании сделать это», — добавил представитель радикальных боевиков.

الأفغان المتعاونون مع القوات الأجنبية على رأس المطلوبين في قوائم «طالبان» https://t.co/iBtl2RBabr — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) August 20, 2021

Обвинения в преступлениях

Правозащитная организация Amnesty International опубликовала отчет, в котором говорится о том, что в июле талибы жестоко убили девять представителей этнического меньшинства хазарейцев. После этого радикалы разграбили их дома в провинции Газни.

По данным активистов, шестеро мужчин были застрелены, а трое замучены до смерти. Один из погибших был задушен собственным шарфом, ему также вырезали мышцы руки.

BREAKING: new @Amnesty investigation has found the #Taliban responsible for brutal massacre of Hazara men



We've been on the ground in #Afghanistan in recent days - and have verified torture and killings in Ghazni province https://t.co/Bqm72apHzT — Sherine Tadros (@SherineT) August 19, 2021

Кроме того, газета NY Times со ссылкой некий секретный документ сообщила, что боевики «Талибана» начали разыскивать афганцев, которые ранее сотрудничали с силами США, Великобритании и НАТО. По данным издания, радикалы обходят дома и арестовывают людей по списку.

Отмечается, что если гражданин откажется сдаться, то террористы обещают убить или арестовать его родственников. В особой опасности находятся военнослужащие ВС Афганистана и сотрудники полиции, а также люди, работавшие в следственных подразделениях свергнутого правительства.

The Taliban intensify a search for people who worked with U.S. and British forces, a U.N. document says.https://t.co/cILXbrwOEe — Sean Spicer (@seanspicer) August 19, 2021

Встреча министров стран НАТО

Сегодня, 20 августа, прошла видеоконференция глав МИД стран-членов НАТО, после которой был опубликован пресс-релиз. Согласно документу, военный альянс прекратил всяческую помощь афганским властям.

«Любое будущее афганское правительство должно придерживаться международных обязательств Афганистана; защищать права человека всех афганцев, особенно женщин, детей и меньшинств; поддерживать верховенство права; обеспечивать беспрепятственный гуманитарный доступ; и гарантировать, что Афганистан никогда больше не будет служить прибежищем для террористов», — отмечается в заявлении.

В пресс-релизе также говорится, что в настоящее время приоритетной задачей стран НАТО является эвакуация граждан стран-членов военного блока, стран-партнеров и афганцев, сотрудничавших с силами Североатлантического Альянса.

Заявление @NATO по Афганистану: Мы призываем к немедленному прекращению насилия […] Будущее афганское правительство должно защищать права человека всех афганцев... и гарантировать, что Афганистан никогда больше не будет служить прибежищем для террористов.https://t.co/Wlw0w8xRbi — США по-русски (@USApoRusski) August 20, 2021

Не все бегут

Мэр Кабула Мухаммад Дауд Султазной заявил, что не будет бежать из страны, как это пытаются сделать многие его соотечественники.

«Куда вы хотите, чтобы я уехал? Мне зацепиться за шасси самолета и улететь из страны? Нет, этого не будет. Если мы не останемся, мы создадим пустоту. Кто же тогда будет защитником?» — сказал политик.

Kabul Mayor Mohammad Daoud Sultaznoy: "I may be in danger but I’m not running away… If we don’t stay, and we create the void, then who are going to be the advocates?" pic.twitter.com/0fhZlQ5LUF — The Hill (@thehill) August 20, 2021

Международное признание

Как сообщает канал 1TV со ссылкой на Al Jazeera, 22 августа в Кабул прибудет глава МИД Пакистана Шах Махмуд Куреши. По словам дипломата, Исламабад полон решимости сыграть позитивную роль в Афганистане. Он также обратился к талибам и бывшим властям страны с призывом сформировать всеобъемлющее политическое правительство после взаимных консультаций.

Pakistan determined to play ‘positive role’ in Afghanistan, says Foreign Minister Qureshi



Sajjad Hussain reportshttps://t.co/Yj2ck5CW5f — ThePrintIndia (@ThePrintIndia) August 20, 2021

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин заявил, что власти среднеазиатской республики не контактировали с движением «Талибан» на каком-либо уровне, при этом в настоящее время посольство страны находится под охраной боевиков.

Дипломат также подчеркнул, что Казахстан не признает «Талибан», однако добавил, что присутствие радикалов в Кабуле является данностью.

Казахстан не контактировал с движением «Талибан» на каком-либо уровне, при этом в данное время посольство нашей страны находится под охраной боевиковhttps://t.co/DuFUc5EX90 — Vласть (@Vlastkz) August 20, 2021

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что Лондон может сотрудничать с талибами «при необходимости» для поиска долгосрочного решения в Афганистане. Он также выразил надежду, что талибы выполнят свои обязательства по предотвращению того, чтобы Исламская Республика не стала базой для международного терроризма.

Prime Minister Boris Johnson says 'this was never going to be an easy moment' for Afghanistan, adding the UK's commitment to helping the people of Afghanistan is "lasting".



Read more: https://t.co/OftV65LRJn pic.twitter.com/YfkLInY4dF — Sky News (@SkyNews) August 20, 2021

Осторожная надежда

Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в интервью агентству Reuters положительно оценил поведение «Талибана» после захвата Кабула, отметив, что альтернативы радикальному движению нет, а все попытки сопротивления потерпят неудачу.

«Настроение в Кабуле можно охарактеризовать как осторожную надежду. Был плохой режим, который исчез, и люди полны надежд. Они говорят, что хуже быть не может, так что должно быть лучше. Но это еще одно испытание, которое предстоит пройти талибам. После того, как они наведут порядок, они должны начать улучшать социально-экономическую ситуацию», — сказал российский дипломат.

По словам Жирнова, тот факт, что вице-президент Афганистана Амрулла Салех провозгласил себя главой государства, противоречит конституции Исламской республики. Посол назвал тщетными попытки Ахмада Масуда-младшего (сына известного сын национального героя Афганистана и экс-министра обороны страны Ахмад-Шаха Масуда, известного как Панджшерский Лев) организовать центр сопротивления в провинции Панджшер.

«У них (сил Ахмада Масуда-младшего. – Прим. ред.) нет военных перспектив. Там не так много людей. Насколько нам известно, у них 7000 вооруженных людей. И у них уже есть проблемы с топливом. Они пытались летать на вертолете, но у них нет ни бензина, ни припасов», — резюмировал дипломат из РФ.

‘No alternative to the Taliban’: Russia’s envoy to Afghanistan https://t.co/bGHqfjKxn9 — Levent Kemal (@leventkemaI) August 20, 2021

Таким образом, после падения Кабула мировое сообщество, по-видимому, начинает осознавать, что на данный момент «Талибан» — единственная сила, способная взять на себя управление страной. Хотя общественность прекрасно понимает угрозы и риски, которые может повлечь за собой власть боевиков, отрицать роль талибов в ближайшем политическом будущем Исламской Республики уже невозможно.

1 Организация запрещена на территории РФ.