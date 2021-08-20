Посольство России выразило соболезнования Нигеру после убийства боевиками 37 фермеров

Ниамей, 20 августа. Российское посольство соболезнует жителям Нигера в связи с массовыми убийствами, устроенными боевиками на границе с Мали. Сообщение ведомства опубликовано на официальной странице в соцсети Facebook.

Инцидент произошел 16 августа. По рассказам очевидцев, радикалы приехали на мотоциклах и сразу открыли огонь по фермерам, обрабатывающим свои поля. В результате нападения погибло 37 жителей, среди которых четыре женщины и 13 детей. Еще несколько девушек получили ранения средней степени тяжести, их доставили в больницу.

В районе Тиллабери на протяжении последних нескольких лет активно действуют группировки, связанные с «Аль-Каидой»1 и «Исламским государством»1 (обе организации запрещены в России).

Ранее ФАН сообщал, что в начале августа военнослужащие Нигера попали в засаду боевиков на юго-западе страны. Солдаты миссии снабжения эвакуировали раненых, но оказались в ловушке радикалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.