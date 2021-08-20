Семилетняя девочка пострадала от рухнувшего на нее дерева в Волгограде

Волгоград, 20 августа. В одном из жилых дворов Советского района из-за сильных порывов ветра рухнуло дерево. Пострадала семилетняя девочка.

Инцидент произошел в поселке Горный. В больнице юную пациентку осмотрели травматологи и нейрохирурги, которые не обнаружили у ребенка серьезных повреждений. Родители пострадавшей отказались от госпитализации дочери.

Данный случай прокомментировали в мэрии города. Сославшись на информацию от коммунальщиков, представители администрации заявили, что упавшее дерево не было больным или сухостойным. В связи с этим единственной причиной произошедшего мог стать шквалистый ветер, который разбушевался в последние дни в городе-герое.

Во время грозы в Москве пострадала местная жительница. На нее упало дерево. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь.