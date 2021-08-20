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ООН выразила обеспокоенность нехваткой воды в Ливии
Весь мир
ООН выразила обеспокоенность нехваткой воды в Ливии
Федеральное агентство новостей  /  publicdomainpictures.net / wikipedia.org

Нью-Йорк, 20 августа. Управление Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам (УКГВ ООН) предупредило о негативном воздействии недавней аномальной жары в Ливии, перебоев в подаче электроэнергии, быстрого распространения COVID-19, непрерывного нарушения водоснабжения и высыхания водохранилища плотины Вади-Каам на жизни простых граждан.

«Мы глубоко обеспокоены погодными условиями и изменения климата в Ливии. Они достигли таких масштабов, что ни сами люди, ни правозащитные организации и занимающиеся вопросами развития сообщества не могут справиться с ними», — сообщил глава офиса УКГВ в Ливии Джастин Брэди в заявлении по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи.

Чиновник добавил, что неоднократные нападения группировок на объекты «Великой рукотворной реки», которая обеспечивает 60% пресной воды в Ливии, угрожают безопасности всей страны. По его словам, водохранилище плотины Вади-Каам, ранее имевшее объем около 33 млн кубометров, полностью высохло из-за жары, что негативно сказалось на сельскохозяйственных угодьях и проектах, напрямую зависящих от орошения.

Брэди объяснил, что в таких условиях любое промедление подвергнет миллионы людей риску лишения чистой питьевой воды и катастрофическим образом скажется на таких сферах, как здравоохранение, сельское хозяйство и гигиена, а также приведет к распространению инфекционных заболеваний.

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