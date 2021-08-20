Федеральный судья частично заблокировал миграционную программу Байдена

Вашингтон, 20 августа. Федеральный суд США заблокировал ряд миграционных решений администрации Джо Байдена. Речь идет об указах, которые ограничивали депортацию мигрантов.

Judge blocks Biden administration effort to curtail ICE arrests and deportations https://t.co/EE2jyVQNud — CBS News (@CBSNews) August 19, 2021

Судья окружного суда США Дрю Типтон, назначенный Дональдом Трампом, постановил, что руководство Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) нарушило федеральный закон, когда приказало агентам сосредоточиться на беженцах с уголовным прошлым и требовать от руководителей разрешения на их задержание. После этого Техас и Луизиана подали протест с пояснением, что это ограничивает процесс депортации мигрантов и это указание необходимо отменить. Федеральный суд удовлетворил их просьбу.

В своем постановлении Типтон утверждает, что от агентов ICE нельзя требовать приоритета к определенным группам лиц.

«Правительство проинструктировало федеральных чиновников, так что указание «должен задержать» определенных иностранцев означало «может задержать». Суд задается вопросом, может ли исполнительная власть давать указания чиновникам исполнять указ, который противоречит прямому языку закона. Тут есть четкий ответ: не может», — заявил судья.

В феврале Типтон заблокировал указ президента Байдена о 100-дневной «паузе» депортации мигрантов.

Кризис на границе

Южная граница США и Мексика сейчас переживают серьезный гуманитарный кризис, связанный с наплывом беженцев из Гватемалы, Гондураса, Гаити и других стран. По итогам июня пограничные службы США задержали 118 тыс. мигрантов. Количество беженцев увеличилось на 5% по сравнению с предыдущим месяцем.

По данным Погранично-таможенной службы (CBP), в июне было задержано 123 тыс. «уникальных» беженцев, остальные уже стояли на учете. Большинство — это взрослые мигранты, пытающиеся попасть в США в одиночку. На юго-западной границе на 8% также увеличилось количество задержанных детей: с 14,1 тыс. в мае до 15,2 тыс. в июне. К тому же на 25% выросло число семей, стремящихся в Америку: с 44,7 тыс. в мае до 55,8 тыс. в июне.

Global Look Press / Marios Lolos / Xinhua

Рост миграционных потоков напрямую связан с тем, что действующий президент аннулировал меры против нелегального переселения, принятые Дональдом Трампом. Позже американский лидер и высшие чиновники призвали беженцев из государств Центральной Америки «не приближаться к границам США». Решение Байдена не депортировать несовершеннолетних привело к росту числа детей-мигрантов, которые самостоятельно переходят границу и остаются на американской территории.